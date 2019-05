IN FONDO A DESTRA – 65 ESPONENTI DI CASAPOUND E "FORZA NUOVA" SONO INDAGATI PER LE PROTESTE CONTRO I ROM A TORRE MAURA E CASAL BRUCIATO: DEVONO RISPONDERE DI ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZZIALE, APOLOGIA DI FASCISMO E RAPINA (HANNO SOTTRATTO LA CESTA DEL PANE CONSEGNATA AI NOMADI) – DENUNCIATI ANCHE 16 ANTAGONISTI DI SINISTRA PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Edoardo Izzo per “la Stampa”

casal bruciato tensione tra casapound e usb 1

È diventata un' inchiesta «monstre» quella della procura di Roma su disordini e manifestazioni non autorizzate che, tra aprile e maggio, hanno accompagnato il trasferimento di alcune famiglie rom in alloggi comunali di Torre Maura e Casal Bruciato, alla periferia est della Capitale.

rom torre maura

In totale sono 81 le persone iscritte sul registro degli indagati dal procuratore aggiunto, Francesco Caporale, e dal pm, Eugenio Albamonte, sulla base degli accertamenti dei carabinieri e dei poliziotti della Digos. Esattamente 65 di questi appartengono a formazioni di estrema destra, per la precisione si tratta di militanti di CasaPound e Forza Nuova, e devono rispondere, a seconda delle posizioni, dei reati di istigazione all' odio razziale, violenza privata, minacce, adunata sediziosa, apologia di fascismo e rapina. Quest' ultimo reato ipotizzato nei confronti di coloro che sottrassero, in concorso, la cesta del pane che stava per essere consegnata alle famiglie nomadi.

il pane destinato ai rom calpestato dagli abitanti di torre maura 1

Le restanti 16 persone coinvolte nell' indagine appartengono invece agli antagonisti di sinistra e ai movimenti per la casa, e sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale. Reato che - secondo quanto si apprende da fonti inquirenti - potrebbe presto essere derubricato in manifestazione non autorizzata. L' inchiesta registra dunque numeri ben più grandi rispetto a quelli dati due giorni fa, nel corso del question time, dal ministro dell' Interno, Matteo Salvini, che aveva parlato di appena 17 deferimenti.

presidio di casa pound contro l'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom a casal bruciato 8

Due fascicoli

In realtà si tratta di due fascicoli diversi, anche se ci sono almeno otto nomi che ricorrono in entrambe le inchieste. La prima indagine, almeno in ordine di tempo, riguarda i fatti di Torre Maura: circa 200 abitanti della zona, supportati anche da militanti delle organizzazioni di estrema destra, erano scesi in piazza lo scorso 2 aprile per protestare contro il trasferimento di alcune famiglie rom nella struttura di accoglienza di via Codirossoni.

presidio di casa pound contro l'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom a casal bruciato 26

Non erano mancati risvolti violenti, tra minacce, distruzione di generi alimentari destinati alle famiglie e macchine degli operatori della struttura date alle fiamme. Per questo i 41 simpatizzanti o appartenenti alle due formazioni di estrema destra sono stati iscritti sul registro degli indagati. Il secondo fascicolo è quello relativo ai fatti accaduti a Casal Bruciato, quando in via Sebastiano Satta, tra il 6 e l' 8 maggio scorso, scoppiarono le proteste in relazione a un alloggio popolare regolarmente assegnato dal Comune di Roma a una famiglia rom, composta da 14 persone, che ne aveva diritto.

casapound

Per questi episodi i pm hanno iscritto 24 persone, per la maggior parte, militanti di Forza Nuova e CasaPound, tra cui il leader, Gianluca Iannone. Nel registro degli indagati compare anche il ragazzo che gridò «Ti stupro» alla donna assegnataria dell' appartamento: è accusato di minacce aggravate dall' odio razziale.

presidio di casa pound contro l'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom a casal bruciato 42

All' attenzione degli inquirenti ci sono anche 16 antagonisti di sinistra e militanti dei movimenti per la casa: sono accusati, su segnalazione delle forze dell' ordine, di aver organizzato un «corteo non autorizzato», ovvero la contro-manifestazione dell' 8 maggio.

