FONTANA DI TREVI SARA’ A NUMERO CHIUSO PER IL GIUBILEO: IL LANCIO DELLA MONETINA SI FARA’ IN UN CESTO - AL VIA OGGI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’OPERA DI NICOLA SALVI - NELLA VASCA SARÀ INSTALLATA UNA PASSERELLA A FERRO DI CAVALLO. HOSTESS E STEWARD REGOLERANNO GLI ACCESSI: SARÀ UNA SPERIMENTAZIONE, POI SI VALUTERÀ L'INTRODUZIONE DI UN TICKET - IL SINDACO GUALTIERI: “CI SI POTRA’ SEDERE, NON MANGIARE. UNO MICA SI METTE A MANGIARE DENTRO AL MUSEO DAVANTI ALLA GIOCONDA..."

Al via oggi la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi: sarà circondata da pannelli trasparenti ma entro un mese sarà installata una passerella a 'ferro di cavallo' all'interno della vasca dove i visitatori potranno passare godendo di una visuale inedita.

La passerella sarà a numero contingentato, e sarà dunque la prova generale e la sperimentazione dell'ingresso a numero chiuso del catino che sarà introdotta a fine lavori, in tempo per il Giubileo. In una fase successiva si valutera anche l'introduzione di un "piccolo contributo" economico per l'ingresso. Ad annunciarlo oggi in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme con gli assessori alla Cultura e al Turismo Miguel Gotor e Alessandro Onorato e il soprintendente Claudio Parisi Presicce. L'iconico lancio della monetina sarà possibile in un 'cesto' dalla passerella stessa.

L'eventuale biglietto, hanno spiegato Gualtieri e Onorato, potrebbe già essere introdotto nel 2025, dopo tre o quattro mesi. L'ingresso alla parte bassa della Fontana non sarà per prenotazione o a scaglioni orari, ma hostess e stewart di Zètema faranno entrare i visitatori fino al limite massimo di capienza - esistono già dei varchi con dei colonnotti - e attenderanno la loro uscita per farne entrare via via di nuovi. La Fontana sarà comunque visibile dalla piazza.

Gualtieri ha escluso l'installazione di tornelli.

Dopo un intervento di restauro negli anni 1989-1991 (cui è seguita una manutenzione della parte centrale nel 1999), l'ultimo importante restauro è avvenuto nel 2014-2015 grazie a un contributo di Fendi e durò 17 mesi. In questo caso, è stato specificato, si parla di "manutenzione straordinaria" e durerà circa 3 mesi.

I lavori, curati dalla Sovrintendenza Capitolina e promossi dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, si rendono necessari a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento, situato in un'area ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la costante formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l'acqua.

L'operazione è parte di un intervento di manutenzione più ampio nell'ambito del programma Pnrr - Caput Mundi (Manutenzione straordinaria di alcune fontane monumentali del Centro Storico di Roma) che comprende anche interventi sulla Fontana del Quirinale, della Barcaccia, delle Tartarughe e delle Tiare, per un importo complessivo di 1,187 milioni di euro. La passerella, pronta entro un mese, offrirà l'occasione per acquisire nuovi dati sulla frequentazione, utili a risolvere i problemi di sovraffollamento del monumento.

L'intervento di manutenzione si concentrerà sulle superfici lapidee della parte inferiore del monumento, in particolare la zona tra il bordo della vasca e le gradinate di accesso, che sarà sottoposta a una pulitura approfondita. Inoltre, saranno riparate le stuccature dei giunti in varie zone della fontana per preservarne l'integrità strutturale ed estetica.

La conclusione dei lavori, che costano poco più di 327 mila euro, è prevista entro la fine dell'anno.

E il sindaco di Roma Roberto Gualtieri precisa: "Se ci sarà un provvedimento anti-bivacco nel catino della Fontana di Trevi? La Fontana ha delle sedute, anzi lo scopo di questo contingentamento è proprio consentire la fruizione del monumento anche sedendosi.

Ovviamente non è il luogo più adatto per mangiare, ci saranno delle limitazioni. Uno mica si mette a mangiare dentro al museo davanti alla Gioconda...".

