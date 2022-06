17 giu 2022 19:37

FORSE SI MUOVE QUALCOSA: COMINCIANO A CADERE LE PRIME TESTE SUGLI ABUSI NELLA CHIESA - IL VESCOVO BELGA VAN LOOY RINUNCIA A SORPRESA AL CARDINALATO: ERA STATO TRAVOLTO DALLE POLEMICHE PER L'ACCUSA DI NON AVER AGITO IN MODO INCISIVO IN PASSATO DAVANTI A CASI DI MOLESTIE E VIOLENZE DA PARTE DEL CLERO (MAGARI PENSARCI PRIMA DI NOMINARLO, NO?) - AVREBBE RICEVUTO LA PORPORA IL 27 AGOSTO: IL PASSO INDIETRO È STATO ACCETTATO DA BERGOGLIO...