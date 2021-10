PER FORTUNA CHE ERANO QUELLI CONTRO IL LINGUAGGIO D'ODIO! "UCCIDERE UN FASCISTA NON E' UN REATO", "OBIETTORE, TI SDRAIAMO SENZA FARE RUMORE", A ROMA NELLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONTRO LO STOP AL DDL ZAN VA IN SCENA LA FURIA ARCOBALENO TRA INSULTI A RENZI, MINACCE DI MORTE A PILLON E UN OSCENO REVIVAL DI SLOGAN ANNI '70 - MIGLIAIA IN CORTEO, LA SENATRICE CIRINNA': "SIAMO PIU' INCAZZATI MA PIU' UNITI" (IL CANE MILIONARIO, COME STA?) - VIDEO

Migliaia di persone stanno manifestando in all'inizio di via San Giovanni in Laterano, la ‘gay street' di Roma, per protestare contro lo stop al disegno di legge Zan votato ieri al Senato.

All'incrocio della strada che collega piazza San Giovanni in Laterano al Colosseo è stato allestito un piccolo spazio con un microfono al quale si stanno alternando tante voci per manifestare il dissenso con quanto accaduto ieri con il voto che ha di fatto detto la parola fine, per almeno sei mesi, all'approvazione della legge contro la omotrasnfobia. ‘Questa voce nessuno la affossa', c'è scritto su uno dei cartelli dei manifestanti, e ‘restistiamo' su un altro.

attivista della comunita lgbtqi+ foto di bacco(2)

Il sit in si è poi trasformato in un vero e proprio corteo nelle strade del centro di Roma. "Avete bloccato la legge Non bloccherete la lotta", lo slogan dello striscione alla testa della manifestazione. Non è chiaro se il corteo sia stato autorizzato dalle forze dell'ordine oppure no. Diverse le pattuglie della polizia locale intervenute nella zona del Colosseo per agevolare il traffico automobilistico.

Sul posto anche alcune camionette della polizia per gestire eventuali disordini, ma tutto, per il momento, si sta svolgendo senza particolari problemi. Migliaia di persone sono scese in piazza anche a Milano per protestare contro l'affossamento del ddl Zan.

"Noi qui possiamo venire a testa alta, forti della battaglia che abbiamo portato avanti con coerenza, dall'inizio alla fine", ha scritto sui sociale vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, che è presente alla manifestazione in corso a Roma.

In piazza anche la senatrice dem Monica Cirinnà: "Il voto non ci ha sconfitto, siamo più forti e più unite che mai. Da oggi parte una nuova iniziativa sui diritti, forte, egualitaria. rappresentativa, radicata nel rapporto tra @pdnetwork, le associazioni, il movimento. Non ci fermiamo. Siamo più incazzati, ma siamo anche più forti e più uniti".

STAVOLTA IL CORTEO SENZA PERMESSO È DEL PD

François de Tonquédec per "la Verità"

Quella di eri sera, in una Roma che stava iniziando a blindarsi, tra divieti di sosta e rimozioni perfino di biciclette e monopattini, per il G20 di questo fine settimana, doveva essere una protesta dei sostenitori del ddl Zan, contro lo stop all'iter parlamentare della legge. In piazza era previsto che ci fossero: il circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, gli studenti di Uds e Link, Arci Roma.

Ma dopo poco più di un'ora si è trasformato in quella che sembrava più una prova generale delle proteste contro il vertice dei capi di Stato che si terrà all'Eur. Una prova generale che risulta priva di autorizzazione, anche se in piazza alcuni esponenti delle forze dell'ordine che si confrontavano sul tema ritenevano che il via libera ci fosse. Contattato dalla Verità, l'ufficio stampa della Questura di Roma ha spiegato due volte, la prima durante la mattinata, la seconda a meno di un'ora dall'inizio della protesta, di non sapere nulla di una manifestazione a via di San Giovanni in Laterano, nella cosiddetta gay street, a due passi dal Colosseo.

Anche fonti interne ad Atac, l'azienda del trasporto pubblico locale capitolino, hanno confermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di un evento che poteva avere ricadute sul servizio di tram. Cosa puntualmente successa, quando i partecipanti accalcati hanno invaso i binari, paralizzando quel quadrante di Roma.

Presente una delegazione di +Europa, composta dal segretario Benedetto Della Vedova, dal presidente Riccardo Magi e da Rita Di Sano della segreteria.In piazza anche Alessandro Zan, firmatario del provvedimento caduto sotto la «tagliola» del Senato, Monica Cirinnà, in cappotto rosso e con mascherina arcobaleno, ma senza la ormai famosa cane. A differenza di molti manifestanti, con cuccioli a seguito, ben poco felici della calca in cui erano stati trascinati. Impossibile sentire con chiarezza gli interventi, con il pubblico che passava da un «non ho capito niente di quello che ha detto», riferito all'oratore di turno, a scroscianti applausi, evidentemente sulla fiducia.

Principale bersaglio, anche se inizialmente non nominato direttamente, il leader di Italia viva, Mattero Renzi, reo di aver proposto di «trattare». Questo almeno fino a quando, al grido di «corteo, corteo!» i manifestanti hanno trasformato la manifestazione in una sfilata verso piazza San Giovanni, scortati da un cordone di forze dell'ordine e sorvegliati dall'alto da un elicottero. In testa al corteo davanti allo striscione, l'ex parlamentare di Rifondazione comunista Vladimir Luxuria, preceduta da un gruppetto di partecipanti che intonava il pacifico coro «Renzi merda».

Ma a metà del percorso, il tema della manifestazione è cambiato, abbandonando i diritti negati e facendo emergere il vero bersaglio: il G20. «Oggi siamo qui, in piazza, insieme a tante altre piazze, in giro per l'Italia. Oggi stiamo facendo anche un'altra cosa. Ci stiamo riprendendo questa città, bloccata dai grandi della terra, che discutono nelle loro stanze segrete», ha arringato nel microfono uno dei leader della protesta, che ha proseguito il suo percorso con pugni alzati e slogan antifascisti come «fascio stai attento, ancora fischia il vento» o contro il leader della Lega Matteo Salvini, apostrofato con «capitano stammi lontano».

Che il clima non fosse dei migliori era chiaro già dalle ore precedenti, quando su Twitter circolavano commenti come quello (poi rimosso) in risposta a un post del senatore leghista Simone Pillon: «Pillon muori, Pillon crepa, Pillon Bastardo, Pillon infame, sparate a Pillon, Pillon appeso a testa in giù, Pillon a piazzale Loreto».

Messaggi di pace, insomma. Quasi contemporaneamente, a Milano era in corso una manifestazione gemella, all'Arco della Pace. Alla protesta, indetta da Sentinelli Milano, Arcigay e Coordinamento Arcobaleno, avrebbero partecipato, secondo gli organizzatori, 10.000 persone. Molte di più di quelle, alcune centinaia, che hanno fatto quello che volevano nella capitale. A quanto sembra all'insaputa delle autorità, come ormai pare abitudine a Roma. Un eccellente viatico per il G20.

