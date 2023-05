23 mag 2023 12:26

PER FORTUNA CHE SO' SCEMI ‘STI CRIMINALI – DAVIDE PASQUALI (SOPRANNOMINATO “ER PANDORO”), BOSS CHE GESTIVA LO SPACCIO DI TOR BELLA MONACA A ROMA, INVECE DI STARE AI DOMICILIARI ANDAVA FESTEGGIARE PER LOCALI TRA CHAMPAGNE E CUBISTE CON TANTO DI ANNUNCIO DEL DJ (“SALUTIAMO DAVIDE E LA SUA FAMILY”) - ERA IL 2018 E PASQUALI SI STAVA DANDO AI BAGORDI IN UNA DISCOTECA DI ANZIO MENTRE IN TANTI LO RIPRENDEVANO CON IL CELLULARE. UNO DEI FILMATI DI QUELLA SERA È FINITO NELLE MANI DEI CARABINIERI CHE LO HANNO ARRESTATO (DI NUOVO)