12 ago 2022 20:15

LA FORTUNA È CIECA, MA LA SFIGA CI VEDE BENISSIMO – UNA DONNA AMERICANA È MORTA TRAFITTA DA UN OMBRELLONE! TAMMY PERREAULT, QUESTO IL NOME DELLA 63ENNE, SE NE STAVA TRANQUILLA IN UNA SPIAGGIA DELLA SUD CAROLINA: IMPROVVISAMENTE, PER UNA FOLATA DI VENTO, UN OMBRELLONE SI È ALZATO E LE HA TRAFITTO IL PETTO – IL CASO NON È ISOLATO: STANDO ALLE STATISTICHE FEDERALI, OGNI ANNO NEGLI STATI UNITI MUOIONO NELLO STESSO MODO ALMENO…