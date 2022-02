6 feb 2022 09:12

LA FORTUNA NON AIUTA I FUGGIASCHI - ELPIDIO D’AMBRA, REO CONFESSO DELL’OMICIDIO DELLA 23ENNE NAPOLETANA ROSA ALFIERI, AVREBBE PURE COMPRATO UN GRATTA E VINCI DURANTE LA SUA FUGA DOPO AVER UCCISO LA RAGAZZA – L’UOMO SPERAVA IN UNA VINCITA PER POI FAR PERDERE LE SUE TRACCE, PRIMA DI ESSERE ARRESTATO ALL’OSPEDALE SAN PAOLE DOVE ERA ANDATO PER…