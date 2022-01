29 gen 2022 17:02

FORZE DELL'ORDINE (A DOMICILIO) – IN AMERICA, UN POLIZIOTTO ARRESTA UN RIDER E PORTA A TERMINE LA CONSEGNA DI CIBO – IL FATTORINO AVEVA INFRANTO IL CODICE DELLA STRADA, E SULLA SUA TESTA PENDEVA ANCHE UN MANDATO D'ARRESTO PER REATI COMMESSI IN PRECEDENZA. L'AGENTE NON HA POTUTO FAR ALTRO CHE METTERGLI LE MANETTE. POI HA NOTATO CHE LA DESTINAZIONE DELLA CONSEGNA ERA VICINA. LA DONNA CHE AVEVA FATTO L'ORDINE INIZIALMENTE SI È SPAVENTATA, POI... - VIDEO