FORZE DEL DIS-ORDINE - IN ARKANSAS, IL SUV DI UNA DONNA INCINTA SI E' RIBALTATO DOPO ESSERE STATO SPERONATO DA UN’AUTO DELLA POLIZIA – LA RICOSTRUZIONE: LA DONNA STAVA GUIDANDO OLTRE IL LIMITE. L'AGENTE HA USATO LA "TECNICA DI IMMOBILIZZAZIONE DI PRECISIONE", SPINGENDO L’AUTO VERSO LE BARRIERE DI CEMENTO E FACENDOLA RIBALTARE… - VIDEO

DA www.video.lastampa.it

Un video ripreso dalla dashcam di un auto della polizia di stato dell'Arkansas, risalente al 2020 e appena pubblicato, ha rivelato il momento in cui un agente di polizia avrebbe causato l'incidente e il ribaltamento del SUV di una donna incinta.

Secondo una causa intentata a maggio, la 38enne Nicole Harper stava guidando 22 km/h oltre il limite di velocità di 112 quando il poliziotto di stato Rodney Dunn ha acceso le luci per farla fermare.

Harper, che all'epoca era incinta e stava tornando a casa, sentiva che era pericoloso fermarsi in quel tratto dell'autostrada I-67, ha detto il suo team legale. Per indicare che intendeva accostare, la Harper aveva acceso le luci di emergenza e rallentato sperando di raggiungere una zona più sicura.

"La Harper non è stata in grado di fermare in sicurezza il suo veicolo sulla corsia di destra o sinistra a causa delle barriere di cemento e una corsia ridotta su entrambi i lati della strada", hanno detto i legali.

I rappresentanti del procuratore generale dell'Arkansas - che rappresenta la polizia di stato - hanno rifiutato di commentare citando il contenzioso in sospeso.

Poco più di due minuti dopo aver iniziato a inseguire la donna, l'agente avrebbe usato la "tecnica di immobilizzazione di precisione" - nota anche come manovra PIT - per costringere il suo veicolo a fermarsi.

In genere, la manovra PIT viene eseguita da un agente di polizia che usa il paraurti anteriore del proprio veicolo per colpire il paraurti posteriore di un sospetto in fuga, facendolo girare e fermarsi.

Come mostra il filmato della dashcam, il tentativo di manovra PIT ha apparentemente spinto l'auto verso le barriere di cemento, facendo ribaltare il suo SUV su un lato. Ha "messo a rischio la sua vita e quella del suo bambino non ancora nato", affermano i legali.

"Nella mia testa, stavo per perdere il bambino", ha detto la Harper alla KLRT, tv affiliata alla Fox.

