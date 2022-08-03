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FOTO-FLASH: PANAREA È SEMPRE UNA BUONA IDEA – MENTRE NOI SIAMO QUI A RIDERE E SCHERZARE, STEFANO GABBANA È STATO AVVISTATO A SGUAZZARE NELL’AZZURRO MARE DELL’ISOLA SICILIANA: IL SARTO CESAREO, CHE INDOSSAVA UN COSTUMINO RIGOROSAMENTE DI "D&G", È STATO AVVISTATO IN COMPAGNIA DEI SOLITI MASCHIONI, BEN PROTETTO DAL SUO MEGA-YACHT...-
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“VENIVA IN CAMERA MIA, TUTTE LE NOTTI” – CHIARA FERRAGNI RIVELA I DETTAGLI INTIMI DEI SUOI PRIMI APPUNTAMENTI CON FEDEZ. MA NON ASPETTATEVI GRANDI RACCONTI DI PASSIONE, ANZI, A FARLA DA PADRONA È STATA LA NOIA: “STAVAMO DELLE ORE A PARLARE SENZA NEANCHE POTERCI SFIORARE” (LA COSA STRANA È CHE NON SI SIANO FATTI NEMMENO UN SELFIE – “NON CI ERAVAMO SENTITI PER TUTTA L’ESTATE. PERÒ IL GIORNO IN CUI STAVO TORNANDO DA LOS ANGELES MI HA …”
CHI CI GUADAGNA E CHI PERDE DOPO L’ACCORDO TRA PD E AZIONE? - VINCE EMMA BONINO, CHE HA ESERCITATO LA SUA INFLUENZA PER STRIGLIARE CALENDA E PORTARLO ALL’OVILE DEM - VINCE ANCHE CALENDA CHE, CON L’ACCORDO SCRITTO FIRMATO CON LETTA, INCASSA DUE PUNTI CENTRALI DEL SUO PROGRAMMA: IL SÌ AL TERMOVALORIZZATORE A ROMA E L’OK AL RIGASSIFICATORE DI PIOMBINO - CI PERDE RENZI, ORMAI ISOLATO NEL SUO 2% - DI MAIO DIVENTA IRRILEVANTE E SOFFRONO ANCHE LE VEDOVELLE DI CONTE NEL PD, CIOE’ BOCCIA, ORFINI E ORLANDO - L’ACCORDO SPIAZZA PURE IL CENTRODESTRA: SE AZIONE AVESSE ABBOCCATO ALL’ILLUSIONE DEL TERZO POLO, VINCERE SAREBBE STATO PIU’ FACILE…
LAGARDE NON SPEGNE IL BAZOOKA (FINCHÉ C'È DRAGHI) – A LUGLIO LA BCE HA COMPRATO 10 MILIARDI DI TITOLI DI STATO ITALIANI: SI TRATTA DEI REINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA PEPP. SE SI CONTINUA COSÌ, L’ATTIVAZIONE DELLO SCUDO ANTI SPREAD (IL “TPI”) DIVENTA INUTILE – L’EFFETTO SI VEDE: IL DIFFERENZIALE TRA I BOND ITALIANI E QUELLI TEDESCHI, NONOSTANTE LE TURBOLENZE POLITICHE, È STABILE SOTTO I 230 PUNTI BASE. MA CHE SUCCEDERÀ CON L'ARRIVO DEI SOVRANISTI AL GOVERNO? CHRISTINE CHIUDERÀ IL RUBINETTO...
ALESSIA PIFFERI HA RIVELATO AGLI AVVOCATI CHI È IL PADRE DI DIANA, LA BIMBA DI 18 MESI CHE HA ABBANDONATO E FATTO MORIRE DI STENTI – È UN ITALIANO CON CUI AVEVA AVUTO UN RAPPORTO OCCASIONALE E CHE NON HA MAI SAPUTO NULLA DELLA GRAVIDANZA – LA DONNA AVEVA TENUTO NASCOSTA L'IDENTITA' DELL'UOMO PERCHÈ NON VOLEVA COMPROMETTERE LA RELAZIONE CON IL COMPAGNO…
SONIA O SON DESTO? - ARTURO VIDAL SEGNA ALL'ESORDIO CON IL FLAMENGO, MA ALLO STADIO GLI OCCHI SONO TUTTI PER LA COMPAGNA, SONIA ISAZA - LA MODELLA E INFLUENCER COLOMBIANA DAL FISICO SCULTOREO E LE CHIAPPE DI MARMO INTRATTIENE I SUOI 3,5 MILIONI DI FOLLOWER A SUON DI "WORKOUT" AD ALTA INTENSITA' E TUTINE ATTILLATISSIME… - FOTO+VIDEO BOMBASTICI!
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
C'È VITA OLTRE LA MORTE! - UN TEAM DI RICERCATORI AMERICANI È RIUSCITO A RIPRISTINARE ALCUNE FUNZIONI DI CERVELLO E CUORE DI UNA DECINA DI MAIALI, MORTI DA PIÙ DI UN'ORA - QUESTA SCOPERTA POTREBBE PRESTO ESSERE IMPIEGATA NEGLI UOMINI, PER AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ORGANI PER IL TRAPIANTO E IN TERAPIE CONTRO I DANNI PROVOCATI DA ICTUS E ATTACCHI CARDIACI...