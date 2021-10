FRANCESCA BARRA

Ho scritto la biografia del giudice Falcone, scusate dunque se oggi sono così coinvolta in ciò che leggo.

Giovanni Falcone era sposato con Francesca Morvillo che ha perso la vita perchè era accanto a lui durante l’attentato .

E non credo che la Boccassini, per vendere un libro , possa raccontare così liberamente della sua relazione con il Giudice, infangando la memoria di una moglie.

Trovo così leggero il modo con cui stanno riportando i giornali alcuni suoi racconti e poco rispettoso .

Come se fosse tutto normalizzato in questo cazzo di Paese, anche le corna fatte ad una vittima. Doppiamente vittima a questo punto, che nemmeno può tirarle una scarpa in faccia.

“MI INNAMORAI DI GIOVANNI FALCONE, ERA UN FIGO…” – IN UN LIBRO ILDA BOCCASSINI RACCONTA IL RAPPORTO CHE LA LEGAVA AL MAGISTRATO, CHE CONOBBE NEGLI ANNI ‘80: “NEL ‘91 ANDAMMO IN ARGENTINA PER INTERROGARE UN BOSS. PASSAMMO LA NOTTE ABBRACCIATI IN AEREO ASCOLTANDO GIANNA NANNINI” – LA GIORNATA AL MARE ALL’ADDAURA, NELL’ESTATE DEL ‘90 QUANDO FALCONE LA INVITÒ A TUFFARSI: “PENSAI ALLA MESSA IN PIEGA APPENA FATTA. GIOVANNI PRIMA MI PRESE LA MANO, POI LA LASCIÒ E COMINCIAMMO A NUOTARE. SAPEVO DI NON POTER CONDIVIDERE CON LUI UN CINEMA O UNA GITA IN BARCA, PUR DESIDERANDOLO, MA NON ERO GELOSA” - E SUI CAPELLI ILDA RIVELA: “MI PIACEVA TINGERMI CON L’HENNÉ. A GIOVANNI…”

