FRANCESCO D’ALTERIO, L’UOMO ALLA GUIDA DELLA SMART CHE SI È RIBALTATA CON QUATTRO PERSONE A BORDO, PROVOCANDO LA MORTE DI UNA BAMBINA DI 8 ANNI, NON AVEVA LA PATENTE ED ERA STATO SCARCERATO IERI - L’UOMO, CHE È STATO ARRESTATO PER OMICIDIO STRADALE, STAVA TRASPORTANDO LA SUA COMPAGNA E LE DUE FIGLIE DELLA DONNA, MA LA MACCHINA ERA IMMATRICOLATA PER DUE. LA PIÙ PICCOLA, DECEDUTA NELL’INCIDENTE, ERA IN BRACCIO ALLA MADRE, MENTRE LA PIÙ GRANDE, 16 ANNI, ERA SEDUTA NEL BAGAGLIAIO…

1. AUTO SI RIBALTA E MUORE BIMBA: IL CONDUCENTE SCARCERATO IERI ERA IN PRIGIONE PER FURTO. ORA IN MANETTE PER OMICIDIO STRADALE

INCIDENTE SMART GIUGLIANO

(ANSA) - Francesco D'Alterio, l'uomo che era alla guida della Smart che si è ribaltatata stamani a Giugliano in Campaniana, provocando la morte di una bambina di 8 anni che era a bordo, era stato scarcerato ieri. L'uomo, secondo quanto si è appreso, era detenuto per furto. Ora i carabinieri lo hanno arrestato per omicidio stradale. A bordo dell'auto c'erano la sua compagna e le due figlie di quest'ultima, una di 16 anni e l'altra, la vittima, di 8.

2. INCIDENTE A GIUGLIANO, ARRESTATO L'UOMO CHE GUIDAVA LA SMART IN QUATTRO SU UNA FORTWO CHE SI È RIBALTATA, MORTA UNA BIMBA ROMA

INCIDENTE SMART GIUGLIANO

(askanews) - I carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per omicidio stradale il 47enne, originario di Napoli che era alla guida, senza patente, della Smart che si è ribaltata sulla via Domitiana. Sulla FortTwo erano in quattro: il 47enne e la sua compagna insieme alle sue due figlie, una di 16 anni, l'altra di 8 anni. La figlia più piccola della donna, 8 anni, è morta nell'incidente. L'uomo sarà portato in carcere. Gtu 20240825T163304Z

3. INCIDENTE A GIUGLIANO, QUATTRO SU UNA SMART: MUORE BAMBINA...

INCIDENTE SMART GIUGLIANO

(askanews) - Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. La 16enne era seduta nel bagagliaio posteriore (non sul cofano del vano motore), la piccola, invece, era in braccio alla madre, sul sedile lato passeggero, spiegano i carabinieri intervenuti. L'incidente è avvenuto questa mattina. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal personale del 118. L'auto è risultata senza assicurazione, il conducente senza patente. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Gtu 20240825T153504Z