1. ADAM PEATY RACCONTA L’INCUBO DELLA MENSA NEL VILLAGGIO OLIMPICO: “ABBIAMO TROVATO DEI VERMI NEL CIBO”

A scagliare l’ennesima critica al tanto discusso Villaggio olimpico ci ha pensato Adam Peaty, nuotatore britannico vincitore dell’argento nei 100 metri rana, che ha rivelato un dettaglio poco appetitoso sui pasti serviti. Alcuni «trovano dei vermi nel pesce», ha detto in un’intervista a Inews il 29enne, aggiungendosi alla lunga lista di colleghi che in questi ultimi giorni hanno criticato la qualità dei piatti serviti nella mensa: «A Tokyo il cibo era incredibile, anche a Rio. Ma questa volta…». Un’accusa nei confronti della quale gli organizzatori hanno dichiarato di non avere avuto riscontri, così come il team della Gran Bretagna, che ha fatto sapere di non aver trovato nessun verme nel cibo.

Peaty, che nel suo curriculum olimpico conta tre ori, ha sollevato come molti altri il problema della mancanza nei pasti di proteine, principale carburante degli sportivi che sembrerebbe essere stato messo da parte per dare più spazio a menu bio e vegetariani per un totale del 60% dei piatti senza carne.

I disagi, però, riguardano anche l’organizzazione.

«Bisogna aspettare più di 30 minuti per avere del cibo», ha detto il nuotatore, parlando delle lunghe file d’attesa alla mensa. […] Proprio gli inglesi dopo aver visto le scarse porzioni date ai propri sportivi hanno deciso di far venire uno chef, mentre i tedeschi dell’hockey su prato hanno parlato di un «disastro». Un coro di lamentele al quale si è aggiunta anche Simone Biles, la ginnasta americana star di questi Giochi, secondo la quale la cucina del suo Paese è più «sana».

Il più duro tra gli azzurri è stato Thomas Ceccon, oro nel 100 metri dorso, mentre Gregorio Paltrinieri, argento nei 1.500 e bronzo negli 800 stile libero, ha attaccato l’intera gestione, dai letti di cartone alla mancanza di aria condizionata. Ma tra gli italiani c’è anche chi ha apprezzato l’avventura, come Lollo Simonelli che ha paragonato il Villaggio ad un «campo scuola».

2. OMS: “ALMENO 40 CASI DI COVID”

Almeno 40 atleti partecipanti alle Olimpiadi di Parigi sono risultati positivi al Covid. Questo è ciò che ha rivelato martedì l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), stando a quanto riportato dal quotidiano francese 'L'Equipe'. "Non sorprende vedere atleti infetti, perché il virus circola abbastanza rapidamente in altri paesi", ha affermato Maria Van Kerkhove, epidemiologa responsabile della preparazione alle epidemie e alle pandemie presso l'Oms durante una conferenza stampa a Ginevra.

"Negli ultimi mesi, molti Paesi hanno registrato focolai di Covid, anche alle Olimpiadi, dove almeno 40 atleti sono risultati positivi", ha affermato aggiungendo che il Cio , insieme all'OMS, ha "esaminato tutti i diversi approcci che devono essere messi in atto" in occasione di eventi affollati come i Giochi, e ha intrapreso "i passi necessari".

