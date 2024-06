IN FRANCIA È CACCIA ALL’EBREO – VICINO A PARIGI UNA 12ENNE È STATA VIOLENTATA DA TRE ADOLESCENTI – UNO DEI TRE STUPRATORI, ORA AGLI ARRESTI, ERA IL FIDANZATO DELLA RAGAZZINA, CHE L'AVREBBE VOLUTA “PUNIRE” PERCHÉ GLI AVEVA NASCOSTO DI ESSERE EBREA – I TRE HANNO MINACCIATO DI DARLE FUOCO TENENDO UN ACCENDINO VICINO AL SUO VOLTO, POI L’HANNO GETTATA A TERRA, FOTOGRAFATA E VIOLENTATA CONTINUANDO A PRONUNCIARE INSULTI ANTISEMITI…

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

antisemitismo in francia

Tre ragazzini di 12 e 13 anni sono agli arresti per avere violentato una dodicenne. Uno di loro è il suo ex fidanzatino, che avrebbe voluto punirla perché lei gli aveva nascosto di essere ebrea, secondo la ricostruzione del Parisien che ha dato per primo la notizia. Sabato pomeriggio l’adolescente si trovava in una piazza di Courbevoie, accanto al quartiere degli affari della Défense appena fuori Parigi, quando i tre coetanei l’hanno portata con loro in un hangar abbandonato.

VIOLENZA SESSUALE

Lì, secondo il racconto della vittima, hanno cominciato a picchiarla e a insultarla gridandole «sporca ebrea». Hanno minacciato di darle fuoco tenendo un accendino vicino al volto, poi l’hanno gettata a terra, fotografata e violentata continuando a pronunciare insulti antisemiti.

[...] Lei è tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori che hanno chiamato la polizia e accompagnato la ragazzina in ospedale, dove i medici l’hanno visitata confermando la violenza sessuale. Nel telefono dell’ex fidanzato sono stati trovati immagini e commenti antisemiti e una bandiera israeliana bruciata, mentre uno dei suoi amici ha detto di averla picchiata «perché parlava male della Palestina».

EBREI FRANCIA

Il ritorno dell’antisemitismo è stato uno dei temi centrali della campagna elettorale per le europee e anche delle manovre politiche per le prossime elezioni anticipate, perché l’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon è giudicata accondiscendente verso gli islamisti e lo stesso Mélenchon ha minimizzato il fenomeno definendolo «residuale».

cimitero francia profanato 2

Ma secondo il governo gli atti antisemiti sono aumentati del 300% in Francia nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e sul finire del 2023 l’aumento era stato del 1.000%, in particolare nei giorni immediatamente successivi ai massacri del 7 ottobre compiuti in Israele dai terroristi islamisti di Hamas. [...]

STUPRO DI GRUPPO cimitero francia profanato