15 mar 2024 15:31

LA FRANCIA FA LA GUERRA ALLA CINA SUL FAST FASHION - LA CAMERA BASSA DEL PARLAMENTO FRANCESE HA APPROVATO UNA SERIE DI MISURE PER RENDERE MENO ATTRAENTE I VESTITI E GLI ACCESSORI DEI PRODUTTORI CINESI DI MASSA: LE MISURE CHIAVE INCLUDONO IL DIVIETO DI PUBBLICITÀ PER I TESSUTI PIÙ ECONOMICI E UNA TASSA AMBIENTALE SUGLI ARTICOLI A BASSO COSTO – UNA MOSSA CHE NON SERVIRÀ A UNA MAZZA VISTO CHE CHI COMPRA SU COLOSSI COME SHEIN CONTINUERÀ A FARLO…