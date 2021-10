IN FRANCIA NON SCHERZANO CON IL COVID - UN INGLESE DI 40 ANNI, IN VIAGGIO SU UN EUROSTAR, E' STATO CIRCONDATO DA OTTO AGENTI ARMATI PERCHE' COLPEVOLE DI "INDOSSARE IL TIPO SBAGLIATO DI MASCHERINA" - LA POLIZIA LO HA PRIMA CIRCONDATO E POI TRASCINATO GIU' DALLA CARROZZA - "NON HO FATTO NULLA, RISPETTO TUTTE LE REGOLE LEGATE AL COVID. E' ASSOLUTAMENTE OLTRAGGIOSO" - MA SECONDO LO STAFF DEL CONVOGLIO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Sun

La polizia francese ha fatto irruzione su un Eurostar diretto a Londra e ha arrestato un cittadino britannico colpevole di aver indossato «il tipo sbagliato di mascherina».

L’uomo è stato trascinato giù dal treno, fermato in via eccezionale a Lille, nel nord del Francia, e portato in cella. L’incidente si è verificato subito dopo che l’Eurostar 9031 ha lasciato Parigi. Il trasgressore, 40enne di Liverpool, è stato circondato da otto agenti in divisa.

«Non ho fatto nulla di sbagliato e rispetto tutte le regole legate al covid. Questo è assolutamente oltraggioso» ha detto mentre veniva portato via. «Non ho assolutamente idea di cosa si tratti, so solo che un membro dello staff mi ha preso in antipatia e mi ha accusato di non indossare la giusta mascherina».

«Ora resterò in Francia, mentre dovevo rientrare da un viaggio di lavoro. Questo trattamento è molto crudele. Dovremmo andare tutti d’accordo, non trattarci a vicenda in questo modo».

Neanche gli agenti di polizia conoscono il motivo del suo arresto. La manager di Eurostar che l’ha denunciato ha confermato di averlo fatto perché indossava il «tipo sbagliato di mascherina».

Eurostar ha fatto sapere che all’uomo è stato solo «rifiutato il viaggio» e non sarebbe stato arrestato. «Sfortunatamente, un passeggero a bordo di un servizio da Parigi al Regno Unito si è ripetutamente tolto la maschera sia in stazione che a bordo, nonostante i gentili solleciti del personale», ha scritto la società.

«Durante il viaggio, quando lo staff di bordo gli ha gentilmente ricordato di indossare una maschera come richiesto dalle nostre condizioni di trasporto, il passeggero è diventato aggressivo e intimidatorio. I team Eurostar hanno la responsabilità di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono a bordo e questo tipo di comportamento nei confronti del nostro personale non può essere tollerato».

"Di conseguenza, al passeggero è stato chiesto di lasciare il treno alla stazione di Lille e in questa situazione è normale che la polizia assista».