8 giu 2023 12:49

FRANCIA SOTTO SHOCK - ATTACCO CON COLTELLO AD ANNECY, IN ALTA SAVOIA: UN SIRIANO DI 31 ANNI, RICHIEDENTE ASILO, HA COLPITO IN UN PARCO GIOCHI PIENO DI FAMIGLIE - SONO RIMASTE FERITE SEI PERSONE, TRA CUI 4 BAMBINI: TRE SONO IN PERICOLO DI VITA - L’ATTENTATORE, CHE È STATO ARRESTATO, AVEVA GIÀ OTTENUTO LO STATUS DI RIFUGIATO IN SVEZIA AD APRILE...