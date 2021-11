FRATELLI COLTELLI ('NA VOLTA) - I FIGLI DI JOHN LENNON, JULIAN E SEAN, HANNO RIPOSTO L'ASCIA DI GUERRA E SI SONO MESSI IN VIAGGIO INSIEME LUNGO LA CALIFORNIA (TANTO CON I SOLDI CHE HANNO, MICA DOVRANNO LAVORARE!) - I DUE, CHE FINO A POCO TEMPO FA SCAZZAVANO PER L'EREDITA', HANNO RACCONTATO DI AVER TROVATO "PACE NEL LORO RAPPORTO" - MA NON E' SEMPRE STATO COSI': DOPO CHE LENNON ABBANDONO' LA PRIMA MOGLIE, LE RELAZIONI TRA LE DUE FAMIGLIE SI FECERO TESE, E LA MORTE DEL CANTANTE... - VIDEO

Echeggiano in entrambi i loro volti i tratti del loro famoso padre: quel naso aquilino, il viso lungo, la fronte alta. Ma Julian e Sean Lennon condividono anche qualcosa di molto più speciale: un vero sentimento di fratellanza, finalmente.

I fratellastri, rispettivamente di 58 e 46 anni, sono in viaggio in California. Su Instagram, Julian ha scritto: «Un po' di vento soffiato e stanco dopo alcune ore di guida attraverso le montagne fino al mare, ma ne vale la pena. Un giorno magico».

Lo è anche, perché il loro viaggio lungo la Pacific Coast Highway è un po' di storia del rock e un momento di guarigione definito un «cambiamento di vita» da Julian.

Perché Julian sta finalmente facendo pace con il parziale allontanamento da suo padre prima della sua morte. E sembra che la sua amicizia con Sean stia andando in qualche modo a colmare il rapporto paterno che entrambi gli uomini hanno perso.

Come dice Julian, Sean è «l'unica persona a cui tengo più di ogni altra cosa al mondo… Sono qui per amarti e supportarti, 'fino alla fine dei tempi e poi ancora'».

Non è sempre stato così. L'amaro divorzio di John dalla mamma di Julian, Cynthia, e il matrimonio con la madre di Sean, Yoko, hanno portato a relazioni tese. Poi, dopo l'omicidio di John nel 1980, ci furono decenni di sfiducia, oltre a una disputa sull'eredità di 250 milioni di sterline di John.

Eppure, molto silenziosamente è seguita un'esplosione di pace, che è maturata in un legame stretto e significativo. Un amico comune mi ha detto ieri: «Sono amici da circa 20 anni, ma con il passare del tempo si stanno avvicinando. La gente ne parla come se fossero nemici, e c'era molto dolore, e molto di questo era molto pubblico, ma non più».

«Yoko mi ha detto una decina di anni fa: “Sai che siamo una famiglia con Julian, e a volte le famiglie hanno dei disaccordi. Julian e Sean hanno sempre avuto un legame al di fuori di tutto questo. Si amano».

Il capitolo pubblico di questa riunione fraterna è iniziato venerdì, in occasione del lancio a Los Angeles del documentario in tre parti Disney+, The Beatles: Get Back. Si sono seduti uno accanto all'altro alla proiezione e, in seguito, si sono mescolati a una festa organizzata dalla figlia di Sir Paul McCartney, Stella.

Quella sera Julian ha scritto: «L'unica cosa vera che posso dire di tutto questo è che mi ha fatto sentire così orgoglioso, ispirato e mi ha fatto provare più amore per la mia/nostra famiglia che mai. E il film mi ha fatto amare di nuovo nostro padre in un modo che non posso descrivere completamente. Cambio vita».

Julian, che non si è mai sposato, vive a Monaco, mentre Sean vive a New York con la sua fidanzata Kemp Muhl. Il loro ultimo incontro pubblico è avvenuto quando i due uomini hanno registrato una conversazione insieme nell'ottobre 2020 per la BBC, in occasione di quello che sarebbe stato l'80° compleanno di John Lennon. Ricordavano, anche se alcuni ricordi erano forse troppo crudi per essere condivisi.

Come il modo in cui Julian ha insegnato a Sean a suonare la chitarra con Faith di George Michael, ed è stato così tanto "l'eroe" di Sean che Yoko ha portato il diciassettenne Julian a New York nel 1980 per dare la notizia della morte di John a Sean, che allora aveva cinque anni.

Mentre a sua volta Julian, da bambino, è rimasto nascosto al mondo. La studentessa d'arte Cynthia e il piccolo Julian, nati all'inizio della Beatlemania nel 1963, vivevano nell'oscurità mentre John girava il mondo. La sua famiglia segreta venne alla luce per la prima volta nel 1966, quando Cynthia fu fotografata mentre spingeva una carrozzina. Mesi dopo, John incontrò Yoko Ono a una mostra d'arte.

Si trasferì a New York con Yoko quando Julian aveva solo cinque anni e diventò un genitore crudelmente distante. I regali di compleanno e di Natale venivano spediti, senza che lui li vedesse, dall'ufficio londinese dei Beatles.

Julian veniva schernito a scuola sulla falsa credenza che avesse «i muri tappezzati con banconote da £ 5» ma, in realtà, lui e Cynthia non avevano ricchezze materiali e non aveva quasi nessun contatto con John. Quando aveva 11 anni, Julian fu mandato a New York per alcuni incontri imbarazzanti: Julian stima di aver visto suo padre dieci volte in tutto.

«Ho vissuto dai compleanni al Natale, solo per stare con lui», ha detto.

Le visite stesse erano piene di incidenti. Una volta, John rimproverò Julian, dicendogli di non ridere così forte perché avrebbe potuto svegliare il piccolo Sean. Un'altra volta gli ha offerto uno spinello.

John era infatuato di Sean e aveva rinunciato a lavorare, per essere un padre. Julian ha detto: «Quando ho visto il fatto che, sai, aveva praticamente rinunciato alla musica per un paio d'anni per prendersi cura di Sean, sai, è stato - è stato doloroso. Ho pensato: 'Beh, perché non l'ha fatto per me?' Ero un po' geloso, ma non ho mai detto niente».

In un'altra intervista, ha detto che era arrabbiato per la negligenza. «Ho sentito che era un ipocrita. Papà potrebbe parlare di pace e amore al mondo, ma quella pace e quell'amore non sono mai tornati a casa da me». Nel 1980, John fu ucciso da Mark Chapman. È stato un colpo devastante.

Julian è stato messo sul Concorde per New York. Lì, ha trovato difficile gestire il dolore di Yoko. Voleva aspettare l'arrivo di Julian per dire a Sean della morte di John, e voleva il consiglio di Julian su come dare la notizia. Più e più volte, hanno provato ciò che avrebbe detto Yoko. «Ricordo di aver visto il luccichio negli occhi di Sean, quando ha davvero capito cosa era successo. E poi le lacrime hanno iniziato a scorrere», ha detto.

Nel profondo del dolore, Yoko chiese a Julian di stare con loro a New York, ma lui sentiva di appartenere al Galles con sua madre, quindi se ne andò. Per i successivi cinque anni circa, Julian ebbe contatti limitati con Yoko e Sean.

Julian ha detto a un intervistatore nel 1985 che Sean lo adorava per la sua somiglianza fisica con John, ma sentiva che Yoko lo voleva a debita distanza. Il suo primo album Valotte è stato un successo, e il singolo Too Late For Goodbyes - in cui suonava in modo ossessivo come suo padre - un successo internazionale.

Julian ha frequentato Brooke Shields e Kylie Minogue e ha iniziato a darsi alla bella vita. Nel frattempo, Sean era in collegio in Svizzera. Yoko aveva inviato a Julian spiccioli, ma Julian voleva un accordo. Un accordo concluso nel 1996 gli ha dato una percentuale dei diritti d'autore di John e una somma forfettaria di 20 milioni di sterline.

Come ha riflettuto Julian nel 2010: «Non vale la pena stressarsi. Penso che il punto chiave di tutto questo, almeno per me, sia stato Sean. Se ho ferito la madre di Sean, allora ho ferito Sean. È un modo indiretto di pensare le cose. Ma poiché amo così tanto Sean, non voglio ferirlo. posso superarlo. L'ho superato».

Con case a Monaco, Francia, Los Angeles e Londra, Julian si spostava da un posto all'altro, in vacanza con amici ricchi e ben radicati. È riemerso nel 1998 con un album chiamato Photograph Smile. È stato un successo modesto, ma è stato messo in ombra dal primo album di Sean, Into The Sun, uscito nello stesso mese. Julian era sicuro che non fosse una coincidenza e pensava che Yoko fosse dietro lo scontro.

Na nel 2006, dopo qualche incitamento da parte di Cynthia, i due uomini trascorsero alcune ore insieme a Los Angeles. Hanno scoperto di avere molto in comune e, nel 2007, sono andati al nightclub Boujis a Kensington, a Londra.

Oggi entrambi gli uomini fanno di tutto per sostenersi a vicenda e godono appieno della reciproca compagnia. Ieri, il portavoce di Yoko, Murray Chalmers, ha dichiarato: «Sean e Julian sono stati il più vicino possibile ai fratelli per molto, molto tempo».

Dopo i loro anni di lontananza, la reciproca compagnia deve essere un tesoro più grande di quanto avessero mai immaginato.