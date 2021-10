FRATELLI COLTELLI A CORTE - HARRY E MEGHAN SNOBBANO L'INVITO DI WILLIAM AL PARTY PER DIANA, E I TABLOID BRITANNICI SI SCATENANO - L'EVENTO E' LEGATO ALLO SCOPRIMENTO DELLA STATUA DEDICATA ALLA PRINCIPESSA AVVENUTO L'1 LUGLIO A LONDRA - PROGRAMMATO INIZIALMENTE PER SETTEMBRE, IL RINFRESCO ERA STATO SPOSTATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA ED E' STATA ANNUNCIATA ANCHE LA PRESENZA DI ELTON JOHN...

Gian Luca Bauzano per il corriere.it

La versione ufficiale è che le agende dei due principi questa volta non sono riuscite a trovare una data libera comune. In realtà i tabloid britannici già definiscono un affronto alla royal family quello fatto dal principe Harry nel comunicare di non poter essere presente con la moglie Meghan, al party organizzato il 19 ottobre 2021 in onore della madre Diana.

Si tratta dell’evento social legato allo scoprimento della statua dedicata alla principessa, avvenuto l’1 luglio 2021 nei giardini londinesi di Kensington Palace, occasione in cui i due fratelli si erano rivisti da soli, dopo i solenni funerali del nonno, il duca di Edimburgo. La cerimonia di luglio, svoltasi il giorno in cui Diana avrebbe compiuto 60 anni, si era svolta causa restrizioni pandemiche alla presenza solo dei due figli della principessa scomparsa, del fratello di lei nonché zio dei principi, il conte Spencer e delle loro zie Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes.

Il party per un centinaio di ospiti era stato prima programmato per settembre (stando a una fonte anonima riportata dal Daily Mail), poi nuovamente spostato a settimana prossima e per il quale è stata annunciata la presenza di Elton John. Per questa ragione i duchi di Sussex hanno annunciato non potranno intervenire. Ma sarebbe solo una scusa. Le ragioni sarebbero altre e il Daily parla di un affronto personale ai duchi di Cambridge.

In occasione del suo rientro a Londra a luglio, il principe Harry aveva annunciato di essere impegnato nella stesura delle sue memorie. Volume che dovrebbe arrivare nelle librerie nel 2022, in concomitanza con il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II legato al suo 70esimo di regno. Un annuncio che quasi è suonato come una minaccia, pensando all’intervista rilasciata dai Sussexes a Oprah Winfrey.

Nei mesi successivi la coppia Harry&Meghan è stata di continuo sotto i riflettori e spesso criticata. Il 23 settembre avevano visitato l’One World Observatory della Freedom Tower, nata dalle ceneri delle Torri Gemelle e il memoriale dell’11 settembre. Criticati per i loro look total black più manageriali che da visita ufficiale, erano anche giunti con ben 14 minuti di ritardo all’incontro ufficiale con il sindaco di New York Bill de Blasio e la governatrice dello stato Kathy Hochu.

Questo dopo essere stati visti nel lussuoso Carlyle Hotel di New York (1300 euro a notte), per un drink. I commenti sui social si erano scatenati. C’è chi senza remore aveva scritto: «Britannici, riprendeteveli». Era stata l’intervista che i duchi di Sussex avevano rilasciato a Oprah Winfrey a innescare mesi fa i commenti negativi nei loro confronti e una crescente antipatia mediatica.

Subito dopo la visita al Memorial, il 25 settembre i duchi di Sussex erano stati accolti da un’ovazione da stadio quando al Central Park di New York erano apparsi on stage al Global Citizen Live festival at the Great Lawn, manifestazione a favore della campagna vaccinale anti-Covid 19 nel mondo. Il principe Harry in completo e camicia aperta senza cravatta, la moglie con un mini abito incrostato Valentino Roman Palazzo, inverno 2021. Una delle “prime” uscite della coppia dopo la nascita della secondogenita Lilibet.

La visita legata al party in onore di Diana sarebbe stata l’occasione, sempre se Meghan non avesse disdetto all’ultimo la sua presenza, per la coppia di portare nel Regno Unito i due figli. Archie che oggi ha due anni, dopo la nascita e la presentazione ufficiale al castello di Windsor nel maggio 2019 e il battesimo nel luglio successivo, non è più tornato nella sua terra natale; la sorellina Lilibet invece non ha mai messo piede nella patria del padre e conosciuto la sua augusta bisnonna, la regina Elisabetta II.

L’annuncio ufficiale arrivato ieri sera da una portavoce dei Sussex dell’annullamento del viaggio ha fatto crescere le voci di una crescente spaccatura tra i due fratelli. Da Kensington e Buckigham Place come sempre un rigoroso non comment.

