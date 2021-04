22 apr 2021 18:15

FRATELLI PORCELLI - SCOPERTA IN AUSTRALIA UNA "FATTORIA DELL'INCESTO", DOVE I CONSANGUINEI VENIVANO "COSTRETTI A FARE SESSO TRA LORO" - L'IDEATORE È STATO UN MUSICISTA ITINERANTE NOTO CON LO PSEUDONIMO DI TIM COLT, MORTO NEL 2009 - APERTI 80 FASCICOLI D'INDAGINE: I BAMBINI CRESCEVANO IN CONDIZIONI IGIENICHE DISASTROSE, SENZA SPAZZOLINI DA DENTI O CARTA IGIENICA, E ALCUNI HANNO SVILUPPATO ANOMALIE DEL CORPO COME ORECCHIE MALFORMATE E OCCHI DISALLINEATI...