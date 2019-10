LA FRATTURA TRA WILLIAM E HARRY STA DIVENTANDO UNA FAGLIA: DOPO LE RIVELAZIONI DEL DUCA DI SUSSEX, IL FUTURO EREDE AL TRONO SI DICE “PREOCCUPATO PER LA SUA FRAGILITÀ” – HARRY FA GUERRA ALLA STAMPA, A OGNI FLASH DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA RITORNA CON LA MENTE A MAMMA DIANA, CONFERMANDO DI NON AVER SUPERATO IL TRAUMA – MA È ABBASTANZA OVVIO CHE LA PIETRA D’INCIAMPO SI CHIAMA MEGHAN: PARE CHE A FARE INCAZZARE HARRY SIA STATO UN…(VIDEO)

Luigi Ippolito per il “Corriere della sera”

meghan, harry e william

Fratelli contro. Nella casa reale: una frattura di non poco contro. Con William che si dice «preoccupato» per la «situazione di fragilità» di Harry. Dopo che quest' ultimo ha ammesso che i due sono ormai «su strade diverse».

Che conducono verso un futuro sempre più accidentato per i Windsor.

La miccia l' ha innescata il documentario andato in onda domenica sera sulla tv britannica: un' ora di interviste con Harry e Meghan girate durante il loro recente viaggio in Africa.

william e harry 1

Dove il duca di Sussex parla per la prima volta apertamente delle divisioni con il fratello, il duca di Cambridge ed erede al trono. «Non ci vediamo più così spesso come prima», rivela Harry, aggiungendo che «le cose succedono», perché «tra fratelli ci sono giorni buoni e giorni cattivi».

meghan william harry e meghan

Un candore che ha sorpreso molti. E che ha fatto sobbalzare il Palazzo. Anche perché Harry ha ammesso di soffrire ancora di problemi mentali e di non aver mai superato il trauma della morte della madre Diana. «Pensavo di esserne venuto fuori - ha raccontato -, ma poi improvvisamente è riemerso tutto e mi sono reso conto che è qualcosa che devo gestire».

Il principe, oggi 35enne, già due anni fa aveva rivelato di ricorrere alle cure di psicologi dopo essere stato sull' orlo di «un collasso totale». Non è chiaro se sia ancora seguito dai medici, ma fonti della casa reale hanno fatto sapere che ha «il giusto team di sostegno attorno a lui».

meghan e harry 2

Le voci di una spaccatura tra William e Harry si rincorrevano da mesi, alimentate anche dai pettegolezzi su presunte tensioni fra Meghan e Kate. Ed erano state rafforzate dalla decisione dei duchi di Sussex di andare a vivere a Windsor, lontano da Kensington Palace (dove si trovano i duchi di Cambridge) oltre che dalla separazione dei loro uffici e delle loro attività di beneficenza. Anche sul piano della «propaganda» - se così la si può chiamare - Harry e Meghan avevano aperto una loro seguitissima pagina Instagram, separata da quella ufficiale, che era subito stata vista in concorrenza con quella di William e Kate.

harry e william

Ma in realtà le tensioni tra i due fratelli hanno una storia più lunga: e risalgono all' inizio della storia d' amore del più giovane con l' attrice americana. Perché pare che William avesse messo in guardia Harry da un matrimonio affrettato: e il secondo non l' aveva presa affatto bene.

Sì, Meghan: è lei la pietra d' inciampo. Ed è anche la vera protagonista del documentario televisivo: nel quale racconta della sua sofferenza per come è stata tratta dalla stampa popolare britannica. E rivela che i suoi amici l' avevano avvertita: «I tabloid distruggeranno la tua vita». Ma lei non ci aveva badato: «Non ho mai pensato che sarebbe stato facile, ma credevo che sarebbe stato corretto». E invece «la gente dice cose che non sono vere, ma sono autorizzati a continuare a dirle».

diana, william e harry

Perché è questo il vero bersaglio di Harry e Meghan: la stampa. E anche questo documentario va messo in quel contesto: che ha visto i duchi di Sussex fare causa a quasi tutti i tabloid britannici, a conclusione di un tour africano che era stato giudicato un successo. E che invece è stato in qualche modo rovinato dalla decisione di portare i giornali in tribunale. Dunque quelle interviste appaiono come una sorta di giustificazione: ci perseguitano, ci rovinano la vita, non potevamo fare altro.

intervista a meghan e harry di sussex

Harry è stato ancora più esplicito: e ha detto che ogni scatto di una macchina fotografica, ogni flash, gli riportano alla mente il destino di sua madre. Ma è proprio qui che si annida il problema: lui e Meghan vorrebbero essere lasciati in pace, condurre una vita normale, senza il continuo scrutinio dei media. Ma loro non sono persone normali: sono membri della famiglia reale britannica e come tali godono di immensi privilegi ai quali corrispondono altrettanti doveri.

Primo fra tutti, essere sotto l' occhio dei sudditi.

meghan e harry 1

E quindi certe loro stravaganze, come il segreto che ha avvolto la nascita del figlio Archie e il successivo battesimo, per non parlare dei viaggi su jet privati a spese dei loro amici (quali Elton John), si addicono forse alle celebrities hollywoodiane, ma non certo ai Windsor. Sono loro quelli che dovrebbero tracciare il confine, non la stampa (che è sempre facile accusare).

