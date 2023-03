FREGATURA A TRADING-MENTO - AVETE RICEVUTO DI RECENTE UNA CHIAMATA DA "AMAZON HI TECH TRADING" CHE OFFRE GUADAGNI FACILI? ATTACCATE SUBITO, SI TRATTA DI UNA TRUFFA! - L'OPERATORE TELEFONICO, SPACCIANDOSI COME UN DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ CHE COLLABORA CON IL COLOSSO DELL'E-COMMERCE (MA CHE IN REALTA' NON C'ENTRA NIENTE CON AMAZON), INVITA LE VITTIME A "MICROINVESTIMENTI", CON LA PROMESSA DI GUADAGNI IMMEDIATI - I BONIFICI DELLE VITTIME FINISCONO SU UN CONTO APPOGGIATO A UNA BANCA BELGA E IL BENEFICIARIO È…

Telefonano in orario d’ufficio, da numeri cellulari, fissi di ogni provincia italiana: sono gli operatori del sedicente call center di “Amazon hi tech trading” e offrono guadagni facili attraverso il trading online. Ma è una truffa. E non ha nulla a che vedere con Amazon che, anzi, denuncia da tempo questi tentativi di sfruttare il proprio nome. […] Abbiamo finto di abboccare, per capire meglio come funziona e quali sono le tecniche utilizzate per convincere i consumatori.

“Siamo Amazon”

[…] “Siamo di Amazon hi-tech trading e le proponiamo microinvestimenti sulle azioni di Amazon, ma anche su altri mercati”. “Il suo guadagno sarà giornaliero, settimanale o mensile, a seconda delle sue scelte”, dunque si parla esclusivamente di guadagno, senza il minimo riferimento alla possibilità che si possa perdere il proprio denaro.

L’investimento minimo, ci spiega, è di 250 euro. Una volta versata questa somma verremo contattati da un “consulente personale” che ci aiuterà a orientare i nostri investimenti. […] Ma ecco che tanta di ingolosirci: “I guadagni dipendono dal tempo che ci si dedica, dalla somma che si investe e dall’andamento del mercato”. Il messaggio implicito è: se metti pochi soldi, guadagnerai pochi soldi. E viceversa.

Il prospetto informativo? Si fa a voce

Continuiamo a mostrarci molto interessati. Così chiediamo conferma: “Ma quindi siete una costola di Amazon?”, la risposta è vaga: “Non siamo esattamente Amazon, ma ci collaboriamo proponendo l’acquisto delle loro azioni, che in questo momento sono molto vantaggiose”. […]

Quanta fretta

L’operatore ci guida, passo dopo passo, a un sito che a prima vista sembra di trading, con grafici in continuo aggiornamento […] e ci fa aprire un account in tempo reale. Subito dopo, sempre al telefono, insiste per farci fare il primo deposito da 250 euro. […] Ci fornisce una mail e, in alternativa, un numero Whatsapp: pretende che gliela mandiamo immediatamente ma glissiamo, dicendo che lo faremo presto, adesso dobbiamo fare un’altra chiamata. Dopo circa un’ora, lo stesso operatore ci telefona - da un numero diverso - per chiederci se ci sono stati problemi. E ci ricorda: “Il bonifico non basta, ci servono ricevuta e documento”. Seguiranno altre decine di telefonate nei giorni successivi. Proprio questa insistenza è tipica dei tentativi di truffa: si cerca di monetizzare il più presto possibile, ogni lasciata è persa.

Chi c’è dietro?

Ci sono solidissimi argomenti per bollare "Amazon hi tech trading" come truffa. La società alla quale intestare i bonifici infatti non compare negli elenchi degli intermediari autorizzati da Consob, l’autorità di regolazione del settore. Né nell’albo delle società con succursale italiana né in quello delle società senza succursale. La stessa Consob ha confermato a Repubblica che si tratta di un intermediario abusivo.

I bonifici delle vittime finiscono su un conto appoggiato a una banca belga ma il beneficiario è una società che, da alcune ricerche sul web, si presenta come un sito che vende articoli elettronici ricondizionati, ma in realtà è una scatola vuota, perché è composto da poche pagine e non si può acquistare nulla. La sede è a Londra. Ma all’indirizzo indicato risulta una realtà che, tra i suoi servizi, vanta l’apertura in pochissimi minuti di “società dormienti” al costo di una manciata di sterline. […]

Contattata da Repubblica, Amazon dichiara: “I truffatori che tentano di impersonare Amazon mettono a rischio i nostri clienti e il nostro marchio. Sebbene queste truffe abbiano luogo al di fuori del nostro negozio, continueremo a investire per proteggere i clienti e informare il pubblico sulla prevenzione delle truffe. Incoraggiamo i clienti a segnalarci sospette truffe in modo da poter proteggere i loro account e indirizzare i malintenzionati alle forze dell'ordine per proteggere i consumatori”. Per capire se qualcuno ci sta proponendo un investimento reale o solo una truffa, il consiglio è di consultare la sezione Occhio alle truffe di Consob.