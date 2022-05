26 mag 2022 16:49

FRITTURA DI PEREIRA - LA CORTE DEI CONTI HA APERTO UN’INDAGINE SUL SOVRINTENDENTE DEL MAGGIO FIORENTINO: TRA LE ACCUSE, SPESE IN PESCHERIA E DAL MACELLAIO. MA PEREIRA HA OBIETTATO CHE AMA CUCINARE PER GLI SPONSOR DEL TEATRO. IL VERO PROBLEMA È CHE NON CI SONO SOLO I MECENATI PRIVATI TRA I BENEFATTORI DELL’ISTITUZIONE, PERCHÉ TRA I CONTRIBUTI PUBBLICI CHE LA FONDAZIONE RICEVE BISOGNA CONTARE ANCHE...