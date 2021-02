5 feb 2021 19:46

FRIULI STUPEFACENTE – DUE STRANIERI SONO STATI SORPRESI AL CASELLO DI UDINE: IN AUTO AVEVANO 40 MILA EURO DI COCAINA – DURANTE LA PERQUISIZIONE ALL’INTERNO DELLA MACCHINA SONO STATE RINVENUTE CINQUE “PIETRE” DI SOSTANZA BIANCA – I DUE HANNO DICHIARATO DI ESSERE IN ZONA PER UN LUTTO FAMILIARE. IN SERATA ALTRI CONTROLLI IN CENTRO. UN CITTADINO MAROCCHINO È STATO TROVATO IN POSSESSO DI MEZZO PANETTO DI HASHISH…