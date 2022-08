29 ago 2022 08:25

FUCILI, STREGONI E SEQUESTRI: NELLA FAMIGLIA DI POGBA NON CI SI ANNOIA MAI - IL CALCIATORE DELLA JUVENTUS HA DENUNCIATO IL FRATELLO, MATHIAS: INSIEME AD ALTRI UOMINI, AVREBBE SEQUESTRATO PAUL, CHIEDENDO 13 MILIONI DI EURO COME PAGAMENTO PER I "SERVIZI" CHE GLI AVREBBE RESO DA QUANDO AVEVA 13 ANNI - IL CENTROCAMPISTA SAREBBE STATO MINACCIATO CON DEI FUCILI D'ASSALTO. NON FINISCE QUI: MATHIAS AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO SUI SOCIAL, MINACCIANDO "PESANTI RIVELAZIONI" SU PAUL, CHE AVREBBE INGAGGIATO UNO STREGONE PER LANCIARE UN SORTILEGIO CONTRO MBAPPE… - VIDEO