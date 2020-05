FUCK THE VIRUS! - A NEW YORK CENTINAIA DI PERSONE, MOLTE DELLE QUALI SENZA MASCHERINA, PRENDONO D’ASSALTO CENTRAL PARK - COMPLICE IL CLIMA PRIMAVERILE, IL PARCO PIÙ FAMOSO DELLA CITTÀ È STATO INVASO DA RUNNER, AMICI DI SCAMPAGNATE E FANCAZZISTI - ALL’ESTERNO, I VOLONTARI DISTRIBUIVANO MASCHERINE GRATUITE MA…

CENTRAL PARK, LE FOTO FANNO DISCUTERE

coronavirus a new york folla a central park 8

Ecco le immagini che mostrano il parco più famoso della città questo weekend: centinaia di persone sdraiate sull'erba, nonostante i dati allarmanti sulla diffusione del Coronavirus nel Paese. Complice il clima primaverile, il parco più famoso della città è stato preso d'assalto questo weekend. Prima di accedere all'interno, i volontari hanno distribuito mascherine gratuite ma, come si vede in queste immagini, non tutti le hanno indossate.

