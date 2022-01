FUGA DA BRIVIDO - UNA 18ENNE RUSSA E' STATA SALVATA DA UN INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL NONO PIANO DAL SUO RAGAZZO E DA UN SUO AMICO, CHE SI SONO CALATI DALLA FINESTRA E SONO ENTRATI NELLA CASA DI SOTTO - I DUE HANNO POI ISTRUITO LA RAGAZZA INVITANDOLA A SEGUIRLI, L'HANNO AFFERRATA PER LE GAMBE E PIANO PIANO SONO RIUSCITI A PORTARLA AL SICURO - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Studentessa salvata da incendio a Mosca 3

Irina Yerpuleva, 18 anni, si è salvato la vita grazie al suo ragazzo e a un amico e alla loro prontezza di riflessi. I tre erano insieme in un appartamento al nono piano di Mosca quando, per motivi ignoti, la casa ha preso fuoco. I due ragazzi, lo studente Timur Zakirov, 20 anni, e un altro amico Adel Akhmetzyanov, 21 anni, sono riusciti a uscire dalla finestra e a calarsi al piano di sotto, con l’inquilino che li ha aiutati a entrare. Poi hanno chiamato la ragazza.

«Ho esitato finché Timur non ha iniziato a urlare contro di me, e mi ha riportato in me. Sono scesa. Mi hanno istruito e mi hanno detto cosa fare». L'hanno afferrata per le gambe e l'hanno tirata contro la finestra all'ottavo piano.

Studentessa salvata da incendio a Mosca 2

«Ero in uno stato piuttosto strano. Non capivo di essere al nono piano di altezza e che qualsiasi mossa sbagliata poteva essere un errore fatale per me e potevo cadere», ha aggiunto. «La paura è arrivata dopo».

Un altro video girato pochi istanti prima mostrava come Timur e Adel fossero scesi dall'appartamento in fiamme al nono piano in preda alla disperazione, aggrappandosi al davanzale della finestra.

«Si sono arrampicati fuori dalla finestra, si sono appesi al davanzale della vedova e hanno preso a calci la finestra dell'appartamento sottostante all'ottavo piano», ha raccontato Irina. «Grazie a Dio, la proprietaria era in casa. Se non fosse stato per lei, non riesco a immaginare cosa sarebbe successo».

Adel ha detto: «Timur era appeso per un braccio, l'altro si aggrappava al telaio della finestra con diverse dita. Mi sono aggrappato al davanzale della finestra con la mano destra e con la sinistra gli ho tirato l'altra mano contro il telaio della finestra in modo che potesse tirarsi su. Pensavo che avremmo dovuto saltare - sembrava che fosse meglio che restare lì e bruciarsi».

Irina Yerpuleva, la studentessa russa

La studentessa Irina ha subito tagli, abrasioni e avvelenamento da monossido di carbonio, ma non ha avuto bisogno di cure ospedaliere dopo il dramma dell'incendio nel distretto cittadino di Chertanovo. Timur ha subito ustioni e rimane in ospedale. Adel ha riportato lievi ustioni alle mani ma non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Un altro amico Igor Garrankin ha subito il 34% di ustioni dopo essere fuggito dalla porta prima che le fiamme peggiorassero.

Adel e Irina stanno cercando di raccogliere fondi per pagare la chirurgia plastica prevista per le ferite da ustione di Igor. Si ritiene che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito elettrico.

Studentessa salvata da incendio a Mosca Igor Garrankin Timur Zakirov Adel Akhmetzyanov Studentessa salvata da incendio a Mosca 4