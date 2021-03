UNA FUGA A CAZZO DI CANE – IN CINA UN POVERO CUCCIOLO, TERRORIZZATO DAI FUOCHI D’ARTIFICIO, SI LANCIA CONTRO UN MURO FINENDO PER RIMANERE INCASTRATO IN UN’INTERCAPEDINE: PER LIBERARLO LA POLIZIA LOCALE HA DOVUTO SFONDARE IL MURO CON UN MARTELLO, MA FORTUNATAMENTE IL CAGNOLINO SE L’È CAVATA SOLO CON UN GROSSO SPAVENTO… VIDEO

I fuochi d'artificio terrorizzano da sempre i cani, i gatti e gli animali selvatici. Sentendo i botti i quattro zampe domestici di solito cercano di scappare o di nascondersi in luoghi della casa che ritengono più sicuri. Per loro questi rumori sono uno choc, e allora cominciano ad agitarsi, rischiando a volte di ferirsi o di essere investiti dalle auto durante la fuga.

In questi giorni sta circolando sul web un video in una casa della città cinese di Xiangshui, situata nella provincia di Jiangsu. Nelle immagini si vede un cane che attraversa letteralmente la parete di casa cercando di fuggire dal rumore dei fuochi d’artificio. I botti stavano scoppiando nella città il 12 febbraio scorso, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno Cinese, e il quattrozampe è rimasto per un po' di tempo intrappolato nel muro.

A causa dei fuochi d’artificio e dei petardi il cane si è spaventato e in preda al panico ha cercato di scappare buttandosi per disperazione contro la parete. Per fortuna è intervenuta la polizia locale e il cane è stato salvato: adesso sta bene ed è uscito illeso dall'incidente. Il muro invece sarà da riparare. Ma cosa fare per tranquillizzare il proprio cane in queste situazioni?

È importante tenerlo in casa, e accendere la radio o la televisione per attenuare il rumore esterno. Un altro consiglio è quello di chiudere le finestre e trovare uno spazio comodo in casa in cui possa stare tranquillo e insieme a voi. In alternativa, per i casi più problematici, ci si può rivolgere al proprio veterinario per avere un aiuto farmacologico.

