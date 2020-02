24 feb 2020 19:16

IN FUGA DAL CORONAVIRUS – SCATTA LA QUARANTENA PER I TRE INSEGNANTI SCAPPATI DA CODOGNO PER TORNARE IN PROVINCIA DI AVELLINO DALLE LORO FAMIGLIE – DUE DI QUESTI IRRESPONSABILI SI SONO FATTI IL VIAGGIO IN TRENO L'ALTRO GIORNO UN CAMERIERE È TORNATO A CASA A MONTEFUSCO, IN PROVINCIA DI AVELLINO. MA SUI SOCIAL VIENE DIFESO: “NON SAPEVA DELLE MISURE ADOTTATE, È PARTITO PRIMA CHE SI DISPONESSE IL CORDONE SANITARIO”