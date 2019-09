LA FUGA È FINITA, NEL PEGGIORE DEI MODI - IL CORPO DI ELISA POMARELLI È STATO RITROVATO IN UN FOSSATO VICINO A SARIANO DI GROPPARELLO, NEL PIACENTINO. È UNA ZONA PARTICOLARMENTE IMPERVIA E PER IL RECUPERO DEL CADAVERE SONO STATI ALLERTATI VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINO - A PORTARE GLI INVESTIGATORI SUL LUOGO È STATO LO STESSO MASSIMO SEBASTIANI, ARRESTATO MENTRE SI NASCONDEVA NEL SOLAIO DI UNA CASA ISOLATA

sopralluogo del magistrato a casa di massimo sebastiani

SCOMPARSI PIACENZA: CORPO ELISA TROVATO IN UN FOSSATO

(ANSA) - E' stato trovato nella zona di Sariano di Gropparello, nel Piacentino il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la giovane piacentina scomparsa due settimane fa con Massimo Sebastiani, fermato in giornata. Il corpo non era nella casa dove l'uomo ha accompagnato i carabinieri, ma in un fossato, in una zona particolarmente impervia. Per il recupero del cadavere sono stati allertati vigili del fuoco e soccorso alpino.

SCOMPARSI PIACENZA: PERQUISIZIONE IN UNA CASA ISOLATA

(ANSA) - I carabinieri stanno effettuando in queste ore una perquisizione in una casa isolata di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello (Piacenza). Qui li ha condotti Massimo Sebastiani, l'operaio 45enne arrestato nella tarda mattinata mentre si nascondeva nel solaio di una casa sulle prime colline piacentine. L'uomo, indagato per omicidio e catturato dopo quasi due settimane di ricerche e indagini, potrebbe aver fornito elementi utili per trovare tracce di Elisa Pomarelli, la 28enne scomparsa con lui, e della quale si era innamorato. Sul posto sono presenti anche il sostituto procuratore Ornella Chicca e l'avvocato Mauro Pontini, difensore di Sebastiani.

