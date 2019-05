IN FUGA DALLA MARKLE – MEGHAN COLPISCE ANCORA: DOPO AVER FATTO SCAPPARE DIVERSI MEMBRI DEL SUO STAFF, ADESSO SI È LICENZIATA LA TATA DI BABY ARCHIE - PARE CHE LA DUCHESSA VORREBBE UN CONTROLLO ASSOLUTO SUL BAMBINO, TANTO DA NON LASCIARLO MAI DA SOLO CON NESSUNO AL DI LÀ DI LEI E HARRY – MA ALCUNE FONTI RIVELANO CHE LA SITUAZIONE SAREBBE INGESTIBILE E CAOTICA…

Da "www.iodonna.it"

PRINCIPE FILIPPO HARRY LA REGINA ELISABETTA DORIA RAGLAND E MEGHAN MARKLE CON ARCHIE HARRISON WINDSOR MOUNTBATTEN

La tata di baby Archie si sarebbe già licenziata. Meghan Markle l’avrebbe costretta ad andarsene. A rivelarlo è il tabloid l’Express. Il tutto a poche settimane dalla nascita del royal baby, avvenuta lo scorso 16 maggio.

A quanto trapelato pare che la duchessa di Sussex vorrebbe un controllo assoluto sul bambino, tanto da non lasciarlo mai da solo con nessuno al di là di lei e Harry. Secondo alcune fonti la situazione sarebbe ingestibile e caotica.

Meghan non si allontana mai dal figlio

Meghan Markle non si allontanerebbe mai dal piccolo, se non per pochi minuti. L’unica ammessa alla culla è la madre Doria Ragland, che però è già rientrata negli Stati Uniti. Non si conosce il nome della tata “incriminata”: quel che è certo, secondo il tabloid inglese, è che la duchessa di Sussex non le avrebbe mai permesso di prenderlo in braccio portandola all’esasperazione.

Vero o no, i royal fan fanno già quadrato intorno all’ex attrice: “Sono solo le solite news negative sul conto di Meghan. Che male c’è a voler fare la mamma e a voler cambiare i pannolini?”. Peccato, però, che la Markle avrebbe dichiarato anche che il royal baby avrà un’educazione gender free e seguirà una dieta vegana. Idee sulle quali ci sarebbe già il veto della regina Elisabetta.

L’ex attrice controlla tutto

Che Meghan Markle fosse una control freak già si sapeva. Nei mesi scorsi si sono licenziate quattro assistenti personali. L’ultima è stata Amy Pickerill, 33 anni, che si è dimessa subito dopo la nascita del royal baby.

Prima di lei se ne sono andate Samatha Cohen, Melissa Touabti e l’addetto stampa Edward Lane Fox, oltre alla guardia del corpo della duchessa, che ha chiesto di essere spostata a un altro incarico “per ragioni personali”. Da star a royal capricciosa, il ritratto dell’ex attrice diventa sempre più pesante.

