Enrica Roddolo per "www.corriere.it"

il principe alberto di monaco e i figli

«Ci manchi, mamma», «We miss you Mommy». E ancora «We love you Mommy»A sorpresa, al balcone del palazzo del Principato di Monaco, è apparso oggi questo messaggio, firmato dai gemelli Jacques e Gabriella, figli di Charlène e di Alberto di Monaco. Un foglio bianco con cuori rossi, e poche parole, molto intense. Un messaggio che ha commosso il Principato, in apprensione per le condizioni della principessa.

la principessa charlene di monaco

Come preannunciato dalla comunicazione del palazzo, nei giorni scorsi, Charlène non è presente alla festa nazionale di Monaco, nel giorno di San Ranieri. Ad affiancare il principe Alberto II, nella cattedrale, ci sono Stéphanie e Caroline, le due principesse figlie della coppia Grace-Ranieri. Con loro, il piccolo Jacques, erede di Alberto II, che vestito nella sua uniforme ufficiale, nella Corte d’onore del Palazzo principesco si è messo sull’attenti. Conquistando l’attenzione. Accanto, in rosa confetto, la sorella gemella Gabriella.

alberto di monaco 2

Nell’aria, l’interrogativo sulle condizioni di salute di Charlène. Che ora continua la sua convalescenza, in un luogo tenuto «confidenziale». La principessa è rientrata il 7 novembre scorso dal Sud Africa dopo una lunga estate di malattia.

«La principessa è ancora molto debilitata, uno stato di affaticamento fisico profondo non le permetterà ancora di prendere parte alle celebrazioni della Festa Nazionale», avevano detto le fonti di Palazzo al Corriere, due giorni fa. «Il percorso medico è stato molto complesso in questi mesi, e adesso il periodo di soggiorno di diverse settimane per ristabilirsi che l’attende le permetterà di riprendersi «d’un état de fatigue général profond». Aggiungendo: «Pour préserver la tranquillité indispensable à l’amélioration de Sa santé, le lieu de convalescence de la Princesse resterà strictement confidentiel».

alberto di monaco e la moglie charlene

Nel tradizionale punto stampa prima della Festa nazionale, Alberto II è tornato sulla stanchezza della principessa: una stanchezza «non solo fisica». Già in passato Alberto aveva confidato al Corriere la difficoltà di vivere l’intimità, la privacy di una coppia dentro a un palazzo reale. E spiegato che la principessa, più che la mondanità, ama i momenti semplici di vita in famiglia. Adesso Charlène deve affrontare anche la convalescenza dopo diversi interventi in anestesia generale ai quali è stata sottoposta nel corso dell’estate.

alberto di monaco 1

T ornata con un volo dal Sud Africa, era stata accolta con un mazzo di fiori dai figli gemelli all’eliporto monegasco. Una scena che ha riportato alla mente quando il principe Ranieri accolse Grace nel 1956 — che allora arrivò via mare a bordo del US Constitution — per le nozze.

I festeggiamenti e il «tour de force»

I festeggiamenti della Festa Nazionale sono iniziati con la consegna nella Corte d’onore del Rocher (per la pandemia, in genere si svolgono nelle sale del palazzo, ndr.) dei riconoscimenti al merito. Intanto il principe ha incontrato nei giorni scorsi anche gli anziani residenti del Principato, alla Croce Rossa. Quindi i festeggiamenti sono stati scanditi dall’incontro con il Corpo diplomatico e prevedono anche un concerto di gala al Grimaldi Forum con Placido Domingo, dopo che uno spettacolare volo di 196 droni ha solcato i cieli del Principato.

charlene torna a monaco 4

Da alcuni anni Monaco è molto attiva con industrie avanzate proprio in ambito spaziale: i primi nanosatelliti monegaschi (utilizzati per raccogliere informazioni meteo, ma anche sul problema dell’inquinamento) sono stati lanciati in orbita con successo negli ultimi due anni.

Insomma, per una principessa ancora debilitata, un vero tour de force: comprensibile che la principessa Charlène uscita da un’estate scandita da diversi interventi chirurgici non sia ancora in grado di prendere parte all’intenso programma protocollare. Ma la «stanchezza profonda», della principessa, continua a preoccupare la popolazione del Principato. Pur rassicurata dalle parole del palazzo che fa sapere «Dès que Sa santé le Lui permettra, ce serà avec joie que la Princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec les monégasques». Non appena le condizioni di salute lo consentiranno Charlène potrà insomma unirsi ai momenti di convivialità con i monegaschi.

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

«Dev’essere stato tremendo per Charlène, come madre, restare tanto a lungo lontana dai bambini in questi mesi in Sud Africa — ha detto al Corriere dopo il ritorno a Monaco di Charlène, Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi nipote del principe Alberto —. E da mamma di due bimbi anch’io, quando sono via per lavoro, so bene quanto possa essere terribile la lontananza dai miei figli».

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

Beatrice con Pierre, Charlotte, Andrea, Alexandra e insomma la tribù delle nuove generazioni Grimaldi, con i rispettivi figli, era al gran completo oggi al Rocher per l’appuntamento della Festa Nazionale. Ma il sorriso più bello è stato quello di Alberto nel momento in cui l’erede Jacques e la principessina Gabriella hanno alzato le piccole mani per mostrare al mondo il loro messaggio d’amore per «mamma Charlène».

