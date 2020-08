PONZA, MOTOSCAFO ESPLODE DURANTE IL RIFORNIMENTO

Giovanni Del Giaccio per www.ilmessaggero.it

motoscafo esploso a ponza 7

Un'esplosione durante il rifornimento di carburante si è verificata nel porto di Ponza. Il motoscafo, di circa 10 metri, ha preso fuoco e c'è stato grande spavento, poi si è avvertita anche l'esplosione. Immediato l'intervento sia degli operatori del vicino traghetto Carloforte, sia del personale che stava facendo rifornimento.

Salvo l'equipaggio, composto da madre, padre e figlia che si sono gettati in mare prima che le fiamme lambissero completamente lo scafo.

Tanta paura, quindi, ma nessun ferito. La barca - seriamente danneggiata - è stata trainata in zona sicura dal personale della Dmd service. Accertamenti in corso sull'accaduto da parte di Carabinieri e Guardia costiera.

Secondo una prima ricostruzione l'incendio - con conseguente esplosione - è dovuto a una fuoriuscita del carburante venuto a contatto con il motore ancora caldo. Si tratta, al momento, solo di una delle ipotesi prese in considerazione. In porto sono scattate le misure di emergenza, vietato il transito in entrata e in uscita fino al termine delle operazioni, la barca è stata portata fuori dal bacino per le operazioni di spegnimento dell'incendio.

