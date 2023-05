FUNERALINO – IL MONDO DEL CINEMA SI RADUNA ALLA BASILICA DI SANT’AGNESE FUORI LE MURA, A ROMA, PER L’ULTIMO SALUTO A LUCIANO SOVENA – TRA AMICI E PARENTI, SPUNTANO IGNAZIO ABRIGNANI E MAURIZIO GASPARRI, MARCO BELLOCCHIO E ABEL FERRARA, DOMENICO PROCACCI, MIMMO CALOPRESTI E GABRIELLA CARLUCCI – IL RICORDO DI FRANCESCO RANIERI MARTINOTTI, PRESIDENTE DELL’ANAC: “TI PREGO, SVEGLIATI E DIMMI CHE IL FILM CHE STIAMO VEDENDO NON È MAI STATO GIRATO. È UN HORROR, DI PESSIMA QUALITÀ”

Si sono tenuti alla Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura a Roma i funerali di Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, produttore e Avvocato specializzato in Diritto dello Spettacolo.

Oltre ad amici, parenti e collaboratori, sono tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo e della politica presenti per salutarlo. Tra questi la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, il regista Marco Bellocchio e suo figlio Pier Giorgio, attore, i produttori Giuliana Gamba, Domenico Procacci, Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, il senatore Maurizio Gasparri, i registi Gianfranco Pannone e Mimmo Calopresti.

francesco ranieri martinotti ricorda luciano sovena foto di bacco

Tra i molti interventi per ricordarlo, particolarmente sentito quello di Francesco Ranieri Martinotti, regista, produttore e presidente ANAC: “Abbiamo visto tanti film insieme, ne vedevi anche sei al giorno e ogni tanto crollavi addormentato e russavi, ma avevi affinato una tecnica che ti permetteva di seguire comunque il racconto e capire cho avrebbe vinto i festival. Ora, ti prego, svegliati e dimmi che il film che stiamo vedendo oggi non vincerà nessun festival, e anzi che non è mai stato girato. È un horror, di pessima qualità. Facciamo le valige e partiamo per Cannes come abbiamo fatto già tante volte. Il nostro tavolo ci aspetta”.

