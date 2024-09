FUORI UN ALTRO: L'ESERCITO ISRAELIANO HA UCCISO IN UN RAID AEREO AHMED WADIYYA, IL COMANDANTE DELLE FORZE D'ÉLITE NUKHBA DI HAMAS CHE HA ATTACCATO ISRAELE IL 7 OTTOBRE - I SOLDATI DELLO STATO EBRAICO HANNO SCOPERTO UN "MANUALE", CHE RIVELA LE TATTICHE DEI TERRORISTI ISLAMICI PER I COMBATTIMENTI NEI TUNNEL E DESCRIVE COME MUOVERSI NELL'OSCURITÀ SOTTO GAZA, USANDO I CIVILI COME SCUDI UMANI...

AHMED WADIYYA

1. IDF, UCCISO CAPO ÈLITE CHE GUIDÒ L'ASSALTO DEL 7 OTTOBRE

(ANSA) - L'Idf ha reso noto di avere ucciso il comandante delle forze d'élite Nukhba di Hamas che ha guidato l'invasione del Moshav Netiv Ha'asara il 7 ottobre e che è stato filmato mentre beveva coca cola nella casa di un uomo che aveva appena ucciso lanciandogli una granata mentre cercava di proteggere i suoi bambini.

Ahmed Wadiyya - ha detto l'esercito - è stato ucciso in un attacco aereo in cui sono morti otto membri di Hamas nei pressi dell'ospedale al-Ahli di Gaza City. Wadiyya ha assaltato la comunità israeliana arrivando con un parapendio e ha supervisionato il massacro di 21 residenti e il rapimento di uno di loro.

2. TROVATI I "MANUALI" PER LA GUERRA NEI TUNNEL

Estratto da “La Stampa”

TUNNEL DI HAMAS A GAZA

I soldati israeliani hanno scoperto un "manuale" di Hamas per il combattimento sotterraneo […]. L'ha rivelato il New York Times che ha potuto visionare il documento del 2019 sulla guerra nei tunnel ritrovato a novembre nel distretto di Zeitoun di Gaza City. Ai comandanti viene chiesto di cronometrare il tempo impiegato dai loro combattenti per spostarsi tra i vari punti sotterranei e contiene istruzioni su come mimetizzare gli ingressi dei tunnel, localizzarli con bussole o Gps, entrare rapidamente e muoversi in modo efficiente. […]

i tunnel di hamas sotto gaza 7

Le armi devono essere impostate su automatico: «Questo tipo di tiro è efficace perché il tunnel è stretto, quindi i colpi mirano alla parte superiore del corpo». […] Il manuale dimostra la lunga preparazione di Hamas a un'operazione militare sotterranea in grado di resistere ad attacchi prolungati e rallentare le forze di terra israeliane e aiuta a spiegare perché, a quasi un anno dall'inizio della guerra, Israele abbia avuto difficoltà a smantellare Hamas.

3. LA GUERRA PSICOLOGICA DI SINWAR SPIEGATA IN UN PIZZINO DI HAMAS

Estratto dell'articolo di Fabio Tonacci per “la Repubblica”

Hamas pubblica un filmato dei sei ostaggi israeliani uccisi

Su un pizzino manoscritto ritrovato nei tunnel di Gaza la strategia del terrore psicologico di Hamas per la trattativa sugli ostaggi. Un elenco per punti, mostrato da Channel 12 , e la cui paternità è attribuita al movimento di resistenza islamica guidato da Yahya Sinwar. Su quella carta si rinviene il motivo per cui i sei ostaggi catturati il 7 Ottobre al rave Supernova sono stati brutalmente uccisi con un colpo in testa prima che l’esercito israeliano li riuscisse a recuperare.

Punto uno: «Aumentare la diffusione di foto e video dei sequestrati per incrementare la pressione psicologica che generano». Punto due: «Fare qualsiasi cosa per aumentare la pressione psicologica su Gallant (il ministro della Difesa israeliano, ndr)». Punto tre: «Spingere sulla linea narrativa che Netanyahu è responsabile unico di quanto sta succedendo ». […]

Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas 2

C’è un ultimo punto, che spiega meglio degli altri tre l’esecuzione a freddo dei sei ragazzi. «Colpire la narrazione israeliana secondo cui più aumenta la campagna militare sul terreno più aumentano le possibilità di vedere tornare a casa vivi gli ostaggi». […]

Repubblica ha chiesto ufficialmente alle Israeli defense forces (Idf) se quel pizzino, forse scritto di pugno da Sinwar, è autentico. La risposta è vaga, non è una conferma né una smentita: «Non possiamo confermare niente perché quella carta non è un documento dell’Idf».

ostaggi nelle mani di hamas 4

[…] Documenti del genere sono stati trovati più di una volta nei tunnel, uno ancora qualche giorno fa, un manuale di combattimento datato 2019 che spiega come si fa la guerra nei cunicoli e come i miliziani si debbono muovere nell’oscurità. Vi è riportata anche la decisione di Sinwar, presa un anno prima dell’assalto ai kibbutz, di investire 225 mila dollari in porte blindate per proteggere la rete sotterranea dalla risposta dello Stato ebraico.

Dunque il terrorismo psicologico torna ad essere la prima arma di Hamas, come dimostrerebbe il pizzino mostrato dalla tv israeliana e come è certificato dal filmato “stile Isis” appena diffuso sui canali telegram del movimento islamista, dove si vedono i sei ostaggi ancora in vita mentre dichiarano le proprie generalità. […]

