FUORI I NOMI DEI RAZZISTI REALI! - L'ESPLOSIVO NUOVO LIBRO "ENDGAME" DI OMID SCOBIE, BIOGRAFO E AMICO DI HARRY E MEGHAN, È STATO RITIRATO DALLE LIBRERIE OLANDESI. IL MOTIVO? PER UN FANTOMATICO “ERRORE DI TRADUZIONE” VENGONO RIVELATI I NOMI DELLE PERSONE PREOCCUPATE DEL COLORE DELLA PELLE DEI FIGLI DEI SUSSEX – SCOBIE HA SEMPRE DETTO DI SAPERLI, MA DI NON POTERLI RIVELARE PER EVITARE DI ESSERE TRASCINATO IN TRIBUNALE. MA SIAMO SICURI SI SIA TRATTATO DI UN “ERRORE”? COME È POSSIBILE CHE CI SIA UNA SOLA EDIZIONE CON I NOMI?

il libro endgame di omid scobie

(ANSA) - L'esplosivo nuovo libro 'Endgame' di Omid Scobie, biografo e amico di Harry e Meghan, sui veleni più recenti in casa Windsor, è stato ritirato dalle librerie dei Paesi Bassi per decisione dell'editore olandese Xander in quanto conteneva "un errore di traduzione" relativo all'episodio raccontato dai Sussex secondo cui un anonimo membro della dinastia avrebbe espresso preoccupazioni sul colore della pelle del loro primogenito Archie prima della nascita.

Per i tabloid britannici, in realtà le copie sono state tolte d'urgenza dagli scaffali perché rivelavano ben due nomi, e non uno come detto in un primo momento, dei reali che avrebbero fatto il commento razzista. Sotto accusa è finito un passaggio dell'edizione olandese che stando al Daily Mirror non è presente in quella inglese.

principe harry e meghan markle

Il caso di una presunta battuta inappropriata era stato sollevato da Harry e Meghan nel 2021 durante la loro controversa intervista concessa alla celebre anchorwoman afroamericana Oprah Winfrey negli Usa dopo il traumatico strappo dalla Royal Family seguito alla decisione dei due di trasferirsi nel 2020 in California.

omid scobie 1

I duchi di Sussex avevano rifiutato di rivelare ulteriori dettagli mentre nell'edizione inglese del libro di Scobie si legge solamente che sono due i membri della dinastia coinvolti nella spinosa vicenda. L'autore ha dichiarato di conoscere le loro identità ma di non volerle rivelare per ragioni legali, al fine di evitare un'eventuale causa per diffamazione. I media del Regno Unito, inclusi i tabloid, affermano di non voler fare i nomi emersi dall'edizione olandese.

HARRY MEGHAN KATE E WILLIAM MEME BY OSHO omid scobie re carlo e il principe william 1 OMID SCOBIE re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton principe harry meghan markle william, harry e meghan markle i principi harry e william kate middleton meghan markle i principi william, harry kate middleton meghan markle 1 il libro endgame di omid scobie omid scobie e carlyn durand finding freedom re carlo e il principe william 2 ENDGAME DI OMID SCOBIE