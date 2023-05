I FUORISEDE NON SONO LIMONI DA SPREMERE - GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DELLA SAPIENZA DI ROMA SI UNISCONO ALLA PROTESTA DI ILARIA LAMERA, CHE HA DORMITO IN TENDA DAVANTI AL POLITECNICO DI MILANO PER MANIFESTARE CONTRO IL CARO AFFITTI - "LA SITUAZIONE È ORMAI INSOSTENIBILE. GLI STUDENTI FUORISEDE SONO 40 MILA, UN TERZO DI TUTTA LA POPOLAZIONE DELL’ATENEO" - IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PUBBLICA, ANNA MARIA BERNINI: "ABBIAMO GIÀ CREATO E ASSEGNATO 7.500 POSTI LETTO CON I FONDI DEL PNRR, ENTRO IL 2026 NE REALIZZEREMO ALTRI…"

Estratto dell'articolo di Diana Romersi per il “Corriere della Sera”

STUDENTI DORMONO IN TENDA DAVANTI ALL UNIVERSITA DELLA SAPIENZA.

[…]Si allarga la protesta degli studenti fuorisede, stanchi di dover fare i conti con prezzi proibitivi per stanze condivise o di pochi metri quadri. Nella Capitale un gruppo di ragazzi della Sapienza ha deciso di dormire sotto la statua della Minerva. […] replicando la protesta partita a Milano con l’iniziativa di Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico[…]

Una generazione costretta al campeggio a cui il governo vuole dare una risposta in tempi brevi. «Abbiamo già creato e assegnato 7.500 posti letto», fa sapere la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. Si tratta di una prima tranche di 60 mila posti da realizzare con il Pnrr entro il 2026.

«Per la prima volta dormo a Roma», scherza seduto su un materassino all’interno di una tenda Damiano Carbonari, 20enne di Civitavecchia, iscritto al primo anno di Storia alla Sapienza. Il ragazzo racconta di aver provato a trasferirsi nella Capitale ma il costo degli affitti glielo ha impedito. «Una stanza singola in quartieri limitrofi all’università non costa meno di 500 euro — spiega —, ma in zone come piazza Bologna o San Lorenzo può arrivare anche a 600 o 700. E stiamo parlando di una stanza, non dell’intero appartamento...». […]

Solo alla Sapienza «gli studenti fuorisede sono 40 mila, un terzo di tutta la popolazione dell’ateneo», dicono da Sinistra universitaria, promotrice della protesta con le tende.

I posti letto messi a disposizione da DiscoLazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, sono poco più di 2.800. «La situazione è ormai insostenibile», osserva il coordinatore di Su, Leone Piva.

[…] Ilaria Lamera, la studentessa bergamasca che ha dato il via alla protesta, ha smontato la sua tenda ma nei giorni scorsi ne sono state sistemate altre undici […] Nel frattempo, il dicastero dell’Istruzione ha istituito un gruppo di esperti per dare risposte sul tema degli alloggi e del diritto allo studio. La ministra Bernini ha firmato un decreto, in attuazione delle misure previste dal Pnrr, che istituisce un gruppo di lavoro interministeriale: ai tecnici è stato chiesto di individuare il costo medio calmierato per ogni posto letto a livello territoriale, tenendo conto dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello di servizi offerti. Inoltre, è prevista una riduzione del 15% sul costo finale per posto letto.

«Il mio obiettivo e quello del governo è fare presto, ma farlo bene», ha sottolineato Bernini. «Sul diritto allo studio sin dalla prima riunione siamo stati tutti d’accordo: servono più risorse. Le abbiamo trovate, mettendo ulteriori 400 milioni per creare 14 mila nuovi posti letto (che si sommerebbero a quelli del Pnrr, ndr ). Ma non ci fermiamo», […]

