8 apr 2022 20:08

LE FURBONE COL PANCIONE - A MILANO SONO STATE FERMATE 11 BORSEGGIATRICI DELLA METRO: SONO TUTTE ROM E INCINTE, UN TRUCCO PER EVITARE IL CARCERE, VISTO CHE LO STATO DI GRAVIDANZA CONSENTE LORO DI NON ANDARE IN GALERA - SONO ACCUSATE DI FURTI NELLE FERMATE FREQUENTATISSIME DI DUOMO, CADORNA E STAZIONE CENTRALE: LA PIÙ ANZIANA, 50 ANNI, HA 8 FIGLI, MENTRE UNA 34ENNE NE HA ADDIRITTURA 14 - PER LORO DASPO URBANO E OBBLIGO DI ALLONTANAMENTO...