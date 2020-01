21 gen 2020 17:49

UN FURBONE NEL FURGONE – UN CAMIONCINO DEL CORRIERE ESPRESSO GLS SI INCASTRA IN UN SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO A DESIO, IN BRIANZA – L’AUTISTA NON SI ERA ACCORTO CHE IL SUO VEICOLO ERA PIÙ ALTO DI 2,80 METRI, L’ALTEZZA MASSIMA CHIARAMENTE SEGNALATA DA UN CARTELLO PRIMA DEL TUNNEL - LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI È STATA BLOCCATA PERCHÉ SI PENSAVA CHE I BINARI FOSSERO DANNEGGIATI, POI…