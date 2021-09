FURTO D'AUTORE - L'ARTISTA DANESE JEN HAANING, DOPO AVER OTTENUTO IN PRESTITO DA UN MUSEO 72 MILA EURO PER REALIZZARE UNA REPLICA DI DUE DELLE SUE OPERE, GLI HA FATTO RECAPITARE DUE CORNICI VUOTE INTITOLATE "PRENDI I SOLDI E SCAPPA": "NON E' UN FURTO, E' UNA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO E LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO FA PARTE DEL LAVORO" - IL MUSEO HA COMUNQUE ESPOSTO L'OPERA, MA SI AUGURA DI VEDERSI RESTITUITO IL MALTOLTO...

Jen Hanning

Jen Haaning, artista danese, ha ricevuto in prestito 534.000 corone danesi (circa 72.000 euro) dal Kunsten Museum of Modern Art di Aalborg in Danimarca, per replicare due delle due opere più antiche: banconote incorniciate a rappresenare i redditi annuali di un austriaco e di un danese. Ma, invece di svolgere il lavoro commissionato, l’artista ha spedito al museo due cornici vuote.

«Il lavoro è che ho preso i loro soldi» ha spiegato l’artista al programma radiofonico P1 Morgen. «Non è un furto, è una violazione del contratto e la violazione del contratto fa parte del lavoro». Haaning ha anche ribattezzato l’opera d’arte, trasformando il suo gesto in una dichiarazione sulla compensazione artistica.

An Average Austrian Year Income, Jen Hanning

L'artista, che vive e lavora a Copenhagen, inizialmente è stato invitato a produrre un'opera per la mostra del museo “Work It Out”, che guarda al ruolo delle persone nel mercato del lavoro e al futuro della vita lavorativa. La mostra collettiva, inaugurata venerdì scorso, presenta le opere di 22 artisti.

L’artista avrebbe dovuto ricreare le sue opere d'arte in tecnica mista An Average Austrian Year Income del 2007 e An Average Danish Annual Income del 2010. Secondo la rivista online ArtNet, Haaning ha inventato “Take the Money and Run” come un modo per evidenziare il magro pagamento che il museo ha offerto per la sua partecipazione alla mostra.

Average Danish Annual Income, Jen Hanning

Inoltre, ha spiegatto che l'idea del museo di replicare le opere sembrava obsoleta e fraintende l'intenzione dei pezzi originali. «Perché dovremmo mostrare un lavoro che riguarda la Danimarca... 11 anni fa, o uno che riguarda il rapporto dell'Austria con una banca di 14 anni fa?»

I precedenti lavori di Haaning hanno affrontato le questioni del potere e della comunicazione. Ha indagato il concetto di valore all'interno dei sistemi economici e ha approfondito anche le condizioni dei lavoratori migranti in Europa.

Take the Money and Run rimane parte della mostra Work It Out, che durerà fino a gennaio. Il museo ha dichiarato che si aspetta che Haaning rispetti i termini del contratto e restituisca i soldi al termine dello spettacolo. Al momento però, l'artista non ha alcuna intenzione di conformarsi.

Prendi i soldi e scappa