FURTO CON SCAZZO! - A NAPOLI UNA COPPIA DI LADRI PROVA A RUBARE I CELLULARI LASCIATI IN SPIAGGIA DAI BAGNANTI, MA I PROPRIETARI SE NE ACCORGONO E SCOPPIA UNA MAXI-RISSA - MENTRE UNO DEI DUE RIESCE A FUGGIRE CON LA REFURTIVA, IL SECONDO DELINQUENTE VIENE FERMATO E RIEMPITO DI BOTTE. A SALVARLO SONO STATI I CARABINIERI, CHE LO HANNO PORTATO AL PRONTO SOCCORSO E... - VIDEO

Da www.leggo.it - Estratti

Ladri rubano i cellulari in spiagga a Rotonda Diaz, Napoli. I proprietari se ne accorgono e scatta la rissa. Nel video registrato a giugno e pubblicato il 26 agosto da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi, si vede la maxi rissa scoppiata per il furto di due telefoni cellulari ai danni di un cittadino italiano e di un algerino.

I due presunti ladri sono stati individuati dai presenti, il primo è riuscito a fuggire con la refurtiva, mentre il secondo ha avuto la peggio, medicato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare [...] Lo scontro è stato fermato dall'intervento dei carabinieri. [...]

