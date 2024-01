IL FUTURO DA CYBORG CI ASPETTA - ELON MUSK HA ANNUNCIATO IL PRIMO PRODOTTO DI NEURALINK, UN MICROPROCESSORE CHE SI IMPIANTA NEL CERVELLO CHIAMATO "TELEPATHY", CHE PERMETTERÀ AGLI UTENTI DI CONTROLLARE IL TELEFONO E I DEVICE DA REMOTO -A TREVISO, UN UOMO DI 55 ANNI HA RECUPERATO L'UDITO DOPO CHE I MEDICI GLI HANNO IMPIANTATO UN CHIP SOTTOCUTANEO CHE…

1. MUSK, CHIP TELEPATHY CONTROLLERÀ TELEFONO E PC

NEURALINK

(ANSA) - "Il primo prodotto di Neuralink si chiama Telepathy, permetterà di controllare il telefono o il computer e attraverso di questi, molti altri dispositivi": così Elon Musk, fondatore e principale finanziatore dell'azienda Neuralink vede il futuro del chip impiantabile. Lo ha scritto sulla piattaforma X poco dopo avere annunciato il primo impianto in un essere umano. "L'uso iniziale - ha proseguito Musk - è per chi ha perso l'uso delle gambe. Immaginate se Stephen Hawking avesse potuto comunicare più velocemente".

2- CHIP SOTTOCUTANEO FA RECUPERARE L'UDITO A UN PAZIENTE DI TREVISO

chip

(ANSA) - Un uomo di 55 anni, sottoposto all'impianto di un nuovo tipo di protesi sottocutanea all'ospedale di Treviso per trattare una grave forma di sordità, ha recuperato quasi interamente la funzione dopo il fallimento dell'utilizzo degli strumenti tradizionali. Lo riferisce l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. La soluzione consiste nell'applicazione di un processore, contenuto in un involucro di dimensioni simili a quelle di una moneta da 2 euro, che elabora i suoni ambientali e li trasmette attraverso un collegamento digitale a una parte interna sottocutanea.

Quest'ultima componente, fissata con una piccola vite in titanio, genera la stimolazione uditiva come vibrazione meccanica. Il processore esterno, attraverso la connettività smart-wireless, può essere controllato con una app da telefoni compatibili. L'intervento è avvenuto in anestesia totale ed è durato circa 40 minuti.

NEURALINK NEURALINK NEURALINK