IL FUTURO È GIA' QUI - NELLE SCUOLE MATERNE DELLA COREA DEL SUD HANNO INIZIATO A SPERIMENTARE L'USO DI ROBOT DALLE DIMENSIONI RIDOTTE PER PREPARARE LA PROSSIMA GENERAZIONE ALLA TECNOLOGIA - L'AUTOMA SI CHIAMA "ALPHA MINI", E' ALTO 24,5 CM E PUO' BALLARE, CANTARE, RECITARE STORIE E PERSINO INSEGNARE MOSSE DI KUNG FU - LA SUA CARATTERISTICA DI MAGGIOR SUCCESSO, PERO', E' LA CAPACITA' DI SCOREGGIARE A COMANDO...

Dagotraduzione dal Guardian

Alpha Mini 2

Seoul ha iniziato a sperimentare robot di dimensioni ridotte come sussidi didattici negli asili nido: un progetto pilota che secondo il governo della città aiuterà a preparare la prossima generazione per un futuro hi-tech.

L'"Alpha Mini" è alto solo 24,5 centimetri e può ballare, cantare, recitare storie e persino insegnare mosse di kung fu mentre i bambini imitano le sue flessioni e gli equilibri a una gamba. «I robot aiutano con la creatività dei bambini», ha detto l'insegnante Byun Seo-yeon ad Agence France-Presse durante una visita al luminoso e affollato asilo nido Maru a Seoul.

Alpha Mini 3

Gli occhi del robot ammiccano e le sue pupille diventano a forma di cuore durante la conversazione. Con una fotocamera sul casco, scatta foto che vengono immediatamente inviate a un tablet per la visualizzazione.

«In futuro, sapere come gestire l'intelligenza artificiale e gli strumenti correlati sarà molto importante», ha detto ad Agence France-Presse Han Dong-seog, della divisione per l'infanzia del governo di Seoul.

Alpha Mini 4

I robot sono in fase di sperimentazione in 300 asili nido e centri di assistenza all'infanzia di Seoul, e il governo raccomanda il programma per i bambini dai tre ai cinque anni. «Crediamo che avere questa esperienza nelle scuole materne avrà un effetto duraturo per tutta la loro giovinezza e da adulti», ha detto Han.

L'Alpha Mini è stato adottato come parte di un programma giornaliero per la classe di studenti dai quattro ai cinque anni della Maru, e la parte culminante del gioco è la sua capacità di "scoreggiare" a comando.

Alpha Mini

«Quando gli dico di cantare, canta bene. Gli dico di ballare e balliamo insieme», ha detto Lee Ga-yoon, di cinque anni.