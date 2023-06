1 giu 2023 13:53

IN FUTURO LA "SEMINA" SI FARÀ IN LABORATORIO – IN ITALIA È STATA APPROVATA UNA NORMA CHE PERMETTE DI COLTIVARE (A SCOPO SPERIMENTALE) LE PIANTE CHE HANNO SUBITO UN CAMBIAMENTO GENETICO IN LABORATORIO ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO “CRISPR” - LA “TECNICA DI EVOLUZIONE ASSISTITA” SERVE PER RENDERE PIÙ RESISTENTI LE PIANTE ALLA SICCITÀ, AD ALCUNE MALATTIE E LE ARRICCHISCE DI SOSTANZE CHE FANNO BENE ALLA SALUTE DI CHI LE MANGIA – LE DIFFERENZE TRA “TEA” E “OMG”