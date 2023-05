30 mag 2023 16:28

IL FUTURO RE D'INGHILTERRA HA I SUOCERI COL CRAC INCORPORATO - È FINITA IN BANCAROTTA L’AZIENDA DEI GENITORI DI KATE MIDDLETON - ERANO RIUSCITI AD ARRICCHIRSI CON LA "PARTY PIECES", SPECIALIZZATA IN ACCESSORI PER FESTE: LA PANDEMIA HA DATO UNA MAZZATA ALL’ATTIVITÀ CHE NON È RIUSCITA A SALVARSI NONOSTANTE I 220MILA STERLINE SBORSATI DAI CONTRIBUENTI – MA I CONIUGI MIDDLETON HANNO GIÀ SPINTO LE FIGLIE AD ACCIUFFARE I RAM-POLLI GIUSTI…