IL G7 ALLA FRUTTA SI GIOCA L'ARMA DEI CONTANTI - IERI SERA BORIS JOHNSON HA FATTO UN'ULTIMA OFFERTA AI TALEBANI: CENTINAIA DI MILIONI DI EURO IN CAMBIO DI UN "PASSAGGIO SICURO" DOPO IL 31 AGOSTO - IL PREMIER INGLESE HA SPIEGATO CHE L'FMI HA BLOCCATO L'ACCESSO DELL'AFGHANISTAN A 385 MILIONI DI EURO - "SE QUESTI FONDI VERRANNO SBLOCCATI, IL PAESE NON PUO' TORNARE A DIVENTARE UN FOCOLAIO DI TERRORE"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Boris Johnson

Ieri sera Boris Johnson ha fatto un'offerta drammatica per conto del G7 ai talebani: ha detto loro che l'Occidente è disponibile a sbloccare centinaia di milioni di euro in finanziamenti se il gruppo accetterà una serie di condizioni.

Nonostante non sia riuscito a garantire una proroga della scadenza del 31 agosto per il ritiro, il Primo Ministro ha affermato che la «considerevole influenza» del G7 potrebbe aiutare a mettere in ginocchio i talebani.

Zabilhullah Mujahid

Johnson, che ieri sera ha ospitato una riunione virtuale di emergenza del G7, ha affermato che i poteri consentirebbero ai nuovi leader afghani di accedere ai fondi congelati se consentissero alle ragazze di essere istruite, impedissero al paese di diventare un terreno fertile per il terrore e reprimessero il commercio di eroina.

Ha aggiunto che la «condizione numero uno» posta dal G7 era un «passaggio sicuro» per coloro che volevano partire oltre la fine del mese, quando le truppe occidentali si ritireranno.

I LEADER AL G7

Downing Street ha affermato che è troppo presto per dire quanti finanziamenti potrebbero essere estesi al paese e per cosa sarebbero stati spesi. Ma una dichiarazione di tutti i leader del G7 ha suggerito che i finanziamenti includerebbero l'assistenza umanitaria.

È stato riferito all'inizio di questo mese che il Fondo monetario internazionale aveva bloccato l'accesso dell'Afghanistan a 385 milioni di sterline in riserve di emergenza. Ieri – nonostante le richieste dell'Occidente – un portavoce dei talebani ha detto che le donne che lavorano devono restare a casa per ora per la loro «sicurezza».

Esercito Uk

Johnson ha parlato dopo la riunione dei leader del G7, durante la quale il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe ignorato le richieste di prolungare l'evacuazione degli Stati Uniti oltre la fine del mese.

Il primo ministro ha dichiarato: «Oggi il G7 ha concordato una tabella di marcia per il futuro impegno con i talebani», aggiungendo: «Se questi enormi fondi verranno eventualmente sbloccati per essere utilizzati dal governo e dal popolo afghano, allora quello che stiamo dicendo è L'Afghanistan non può tornare a diventare un focolaio di terrore, l'Afghanistan non può diventare uno stato narcotico, le ragazze devono essere educate fino all'età di 18 anni e così via».

ESERCITO AFGANO

Ha detto: «Queste sono cose importanti che apprezziamo come G7, sono cose che ci uniscono in Occidente, sono cose per le quali abbiamo combattuto per anni in Afghanistan e per le quali le persone in questo paese hanno dato la vita. Il punto sollevato oggi dai leader del G7 è che rimaniamo fedeli a quei valori e restiamo fedeli all'Afghanistan».

«Ma la condizione numero uno su cui insistiamo è il passaggio sicuro oltre il 31, oltre questa fase iniziale, per chi vuole lasciare l'Afghanistan».

TALEBANI

Una dichiarazione congiunta dei leader del G7, insieme ai segretari generali delle Nazioni Unite e della Nato, si è impegnata a contribuire agli sforzi umanitari nella regione e a chiedere il rispetto dei diritti delle donne.

Hanno detto: «Chiediamo il rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale sui diritti umani, compresi i diritti delle donne, delle ragazze e dei gruppi minoritari, e che il diritto umanitario internazionale sia rispettato in tutte le circostanze».

caos all aeroporto di kabul

La dichiarazione proseguiva: «Sosteniamo le Nazioni Unite nel coordinare l'immediata risposta umanitaria internazionale nella regione, compreso l'accesso umanitario senza restrizioni in Afghanistan, e contribuiremo collettivamente a tale risposta».

I leader globali hanno affermato che lavoreranno con gli alleati, le nazioni del G20, le Nazioni Unite e i paesi confinanti con l'Afghanistan per affrontare le "questioni critiche" del nuovo regime.

talebani bloccano l ingresso all aeroporto di kabul 2

«Mentre lo faremo, giudicheremo i partiti afghani dalle loro azioni, non dalle parole», hanno detto.

«In particolare, riaffermiamo che i talebani saranno ritenuti responsabili delle loro azioni in materia di prevenzione del terrorismo, sui diritti umani, in particolare di donne, ragazze e minoranze, e sul perseguimento di una soluzione politica inclusiva in Afghanistan».

«La legittimità di qualsiasi futuro governo dipende dall'approccio che adotta ora per sostenere i suoi obblighi e impegni internazionali per garantire un Afghanistan stabile».

talebani in afghanistan

Ieri, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto in una conferenza stampa che alle donne sarebbe stato permesso di tornare al lavoro quando sarebbe stato più sicuro per loro farlo. «Le nostre forze di sicurezza non sono addestrate (nel) trattare con le donne – o parlare alle donne», ha detto.

«Attualmente è a loro vantaggio prevenire qualsiasi maltrattamento».

Mujahid ha detto ai giornalisti la scorsa settimana che le donne avrebbero potuto lavorare e studiare e sarebbero state una «parte molto importante della società».

i soldi dei talebani 2

«Stiamo garantendo tutti i loro diritti, nei limiti dell'Islam», ha aggiunto.

Quando i talebani hanno governato l'Afghanistan per l'ultima volta alla fine degli anni '90, le donne sono state confinate nelle loro case e non hanno potuto andare a scuola e lavorare.