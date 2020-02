IL GAIO CARTONE - PER LA PRIMA VOLTA UN PERSONAGGIO GAY ENTRA NELL'UNIVERSO ANIMATO DELLA DISNEY: NEL NUOVO CARTONE "ONWARD", PRODOTTO DA DISNEY-PIXAR, APPARE UNA POLIZIOTTA DA UN OCCHIO SOLO, OFFICER SPECTER, CHE PARLANDO CON ALTRI PERSONAGGI FA SAPERE DI AVERE UNA COMPAGNA - NON È SPECIFICATO SE SPECTER SIA LESBICA O BISEX, MA… - VIDEO

Da “il Messaggero”

onward 3

Per la prima volta un personaggio gay entra nell'universo animato della Disney: nel nuovo cartone Onward, prodotto da Disney-Pixar e ambientato in un mondo suburbano di fantasia, appare una poliziotta da un occhio solo, Officer Specter, che, parlando con altri personaggi, fa sapere di avere una compagna.

lena waithe 2

Non è specificato se Specter sia lesbica o bisex, ma la sua presenza nel cartone animato, che uscirà negli Usa il 6 marzo e in Italia il 5 (sarà presentato dagli autori questa mattina a Roma), è una prima scelta di campo: «Abbiamo voluto aprire di un pizzico il nostro mondo e farlo più rappresentativo della società intorno a noi», ha detto il produttore Kori Rae a Yahoo Entertainment, auspicando, dopo la prima uscita, la realizzazione di uno spin off.

onward 4

Non è la prima volta che un personaggio Lgbtq entra nell'universo Disney - c'è stato un «momento esclusivamente gay» nella versione live di La bella e la bestia e l'anno scorso un bacio gay tra due personaggi di The Rise of Skywalker - ma è la prima volta che un gay fa la sua comparsa in uno dei suoi cartoni.

lena waithe 1

A dare la voce a Specter è l'attrice lesbica Lena Waithe della serie Netflix Master of None. L'outing della Disney, salutato da proteste della destra religiosa secondo cui «i nostri figli non dovrebbero essere soggetti a cartoon di indottrinamento gay», dura comunque lo spazio di una sola battuta.

onward 1 onward 2