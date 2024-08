GALEOTTA FU LA LUNA DI MIELE – UN UOMO È EVASO DAL CARCERE DI BOLLATE, A MILANO, PER TRASCORRERE UNA VACANZA INSIEME ALLA NOVELLA SPOSA, A BORDO DI UN CAMPER RUBATO – IL FUGGIASCO È STATO RINTRACCIATO IN UN CAMPEGGIO SUL LITORALE ROMAGNOLO, MA È RIUSCITO A SCAPPARE, MENTRE MENTRE LA DONNA, CON CUI ERA CONVOLATO A NOZZE APPENA CINQUE GIORNI PRIMA, È STATA BLOCCATA E ARRESTATA PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE…

Estratto dell’articolo di Andrea Siravo per www.lastampa.it

Dal carcere di Bollate, senza permesso, alla Riviera romagnola per la luna di miele. Un detenuto-novello sposo è evaso dalla casa circondariale alle porte di Milano, dove stava scontando un cumulo pene di 13 anni. Il fuggiasco è stato rintracciato giovedì mattina dalla polizia stradale in un campeggio a Casal Borsetti, sul litorale ravennate. È riuscito, però a scappare, mentre la donna con cui era convolato a nozze appena cinque giorni prima è stata bloccata e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti in realtà non cercavano lui, ma un camper, di cui il proprietario belga ne aveva denunciato il furto. […] Lo scorso giovedì i poliziotti lo trovano in un camping. All’interno non c’è nessuno e quindi decidono di appostarsi. A un certo punto arrivano due coppie con bambini al seguito. Una delle due si avvede delle divise e inizia a scappare. L’uomo davanti e la donna di 38 anni subito dietro.

«Corri amore, scappa che ti prendono, corri», gli grida incitandolo. I poliziotti si dividono e solo quello che segue la donna riesce a raggiungerla e a bloccarla. «Fai una brutta fine, finisci male, non sapete cosa state facendo», dice cercando di divincolarsi. L’altro agente interrompe l’inseguimento dell’uomo, che riesce a scappare, e va in aiuto del collega. […]

