Johnny Depp sta uscendo con Joelle Rich, avvocato che in precedenza lo ha rappresentato nel processo per diffamazione nel Regno Unito contro “The Sun”

Secondo Page Six, Rich lavora a Londra, è separata, ma non ha ancora finalizzato il divorzio. All'inizio di quest'estate impazzava il gossip secondo il quale Depp, 59 anni, avesse una storia d’amore con un altro avvocato Camille Vasquez, che lo ha rappresentato nel processo per diffamazione negli Stati Uniti contro la l’ex moglie Amber Heard.

Tuttavia, Vasquez ha messo a tacere le voci definendole accuse "sessiste" e "non etiche": «Mi preoccupo molto per i miei clienti e ovviamente ci siamo avvicinati. Quando dico noi, intendo l'intera squadra, e ovviamente questo include Johnny».

In effetti c’era un avvocato nella vita di Depp, ma era stato puntato quello sbagliato. Rich, infatti, nonostante non avesse alcun incarico, era presente durante il processo negli Stati Uniti per sostenere Depp. Pare che i due si incontrassero in albergo nelle prime fasi della relazioni che non si sa quando sia iniziata.

