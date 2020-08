GALEOTTA FU LA SARDEGNA / 2 - ILARIA GALLOZZI E BEATRICE DAMASI, DUE EX TENTATRICI DI “TEMPTATION ISLAND”, SONO RISULTATE POSITIVE - ENTRAMBE ERANO STATE IN VACANZA IN SARDEGNA - GALLOZZI SU INSTAGRAM: “HO LA POLMONITE E NON RIESCO NEMMENO A MUOVERMI, OGNI COLPO DI TOSSE È UN PUGNO AL PETTO SFERRATO DA TYSON”

BEATRICE DAMASI

Da www.liberoquotidiano.it

Un "focolaio coronavirus" a Temptation Island. Due ex tentatrici, Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi, sono risultate positive al Covid e la prima è stata ora ricoverata in ospedale. Entrambe erano state in vacanza in Sardegna. "Sembrava che tutto andasse per il meglio, poi a un certo punto viene a trovarmi un ‘tipo’ invisibile e una dottoressa mi ha detto che si chiama Covid-19", ha annunciato la Gallozzi su Instagram.

ILARIA GALLOZZI

"Ho la polmonite e non riesco nemmeno a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson". Meno grave la situazione per la Damasi: "I sintomi sono limitati alla febbre e alla tosse". Le due ragazze hanno confermato di non aver seguito alla regola i dettami precauzionali, ma è una conferma della situazione critica in cui la movida ha ridotto l'isola, presa d'assalto quest'estate da tantissimi giovani provenienti da tutta Italia.

